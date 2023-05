Real Madryt zagra we wtorek z Manchesterem City na Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti na konferencji prasowej zdradził, kogo desygnuje do wyjściowej jedenastki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt mierzy się w półfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City

Pierwsze spotkanie na Santiago Bernabeu zostanie rozegrane już we wtorek

Carlo Ancelotti zdradził, że od pierwszej minuty wystąpi Luka Modrić

Ancelotti stawia na weterana

We wtorek na Santiago Bernabeu dojdzie do hitowego starcia z udziałem Realu Madryt oraz Manchesteru City. Obie drużyny wymieniane są jako główni faworyci do tytułu, lecz tylko jedna z nich zagra w finale Ligi Mistrzów.

W poprzedniej edycji rozgrywek również doszło do takiej rywalizacji. Wówczas na przestrzeni obu spotkań lepiej wyglądali Obywatele, lecz fenomenalna skuteczność Królewskich w końcówce drugiego spotkania zapewniła im awans do kolejnej fazy. Teraz wydaje się, że w dużo lepszej dyspozycji są mistrzowie Anglii.

Carlo Ancelotti uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, na kogo postawi we wtorkowym meczu. Wyjaśnił, że od pierwszej minuty zagra Luka Modrić, który jest w pełni przygotowany do zbliżającego się starcia.

– Stan fizyczny Modricia? Może zagrać od początku bez problemu. Kiedy Luka Modrić czuje się dobrze, to gra. Dlatego jutro zagra od początku – zdradza włoski szkoleniowiec.

