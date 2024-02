Zdaniem hiszpańskich mediów, Carlo Ancelotti zdecydował, że to Brahim Diaz ma zastępować kontuzjowanego Jude'a Bellinghama, który będzie wyłączony z gry przez najbliższe kilka tygodni.

IMAGO / Federico Titone Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Bellingham doznał urazu w meczu z Gironą

Anglik będzie pauzował przez około 3 tygodnie

Jego rolę na boisku ma przejąć Brahim Diaz

Brahim Diaz przejmie rolę Bellinghama

Jude Belligham doznał kontuzji kostki podczas weekendowego starcia z Gironą, po tym jak strzelił dublet i mocno przyczynił się do zwycięstwa Realu Madryt. 20-latek to obecnie najlepszy piłkarz Królewskich. Klub z Madrytu zrobi wszystko, by był dostępny na rewanżowe spotkanie Ligi Mistrzów z RB Lipsk, które odbędzie się 6 marca.

Tymczasem Carlo Ancelotti miał zdecydować, że rolę Bellinghama w zespole ma przejąć Brahim Diaz, który jest ostatnio w dobrej formie i był jednym z najlepszych zawodników Realu Madryt podczas zremisowanego 1:1 meczu z Atletico Madryt na początku tego miesiąca.

To, czy potwierdzą się przewidywania mediów, przekonamy się już we wtorkowy wieczór, gdy Los Blancos zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu z RB Lipsk w ramach 1/8 finału Champions League. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

