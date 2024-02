RB Lipsk – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2024)

IMAGO / Senis / Cebolla Na zdjęciu: Rodrygo

RB Lipsk Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2024 00:37 .

RB Lipsk – Real Madryt, typy i przewidywania

We wtorek (13 lutego) wraca Liga Mistrzów. Real Madryt w 1/8 finału zmierzy się z RB Lipsk. Królewscy są naturalnym faworytem tego dwumeczu, ale najpierw muszą zmierzyć się na trudnym terenie w Niemczech.

Drużyna Carlo Ancelottiego na przysłowiowym papierze wygląda zdecydowanie lepiej. Moim zdaniem na Red Bull Arenie nie będzie niespodzianki i to Real Madryt sięgnie po zwycięstwo. Przemawia za tym przede wszystkim wysoka forma Los Blancos, co potwierdza ostatnia wysoka wygrana z Gironą.

STS 2.18 Real Madryt wygra Zagraj!

Kurs 150.00 na gola w meczu Lipsk – Real lub Molde – Legia

STS przygotował promocję, która pozwala obstawić drużynę z golem w meczu RB Lipsk – Real Madryt lub Molde – Legia Warszawa po promocyjnym kursie 150.00.

Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w STS z kodem GOAL i zaakceptuj zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty do depozytu w wysokości 50 zł, Postaw pierwszy kupon AKO lub SOLO, obejmujący wytypowanie drużyny z golem w meczu Molde – Legia Warszawa lub RB Lipsk – Real Madryt, Minimalna stawka kuponu wynosi 2 zł, Jeśli kupon okaże się wygrany, otrzymasz bonus 300 zł.

RB Lipsk – Real Madryt, ostatnie wyniki

RB Lipsk nie prezentuje się najlepiej. Die Roten Bullen w pięciu poprzednich meczach zanotowali trzy porażki – 0:1 z Eintrachtem, 2:3 z Bayerem Leverkusen i 2:5 z VfB Stuttgart. Oprócz tego zaliczyli wygraną 2:0 z Unionem i remis 2:2 z Augsburgiem.

Real Madryt radzi sobie zdecydowanie lepiej. Drużyna Carlo Ancelottiego na przestrzeni takiej samej liczby meczów zanotowała cztery wygrane – 3:2 z Almerią, 2:1 z Las Palmas, 2:0 z Getafe i 4:0 z Gironą, a także remis 1:1 z Atletico.

RB Lipsk – Real Madryt, historia

Real Madryt mierzył się z Lipskiem dwukrotnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2022/2023. U siebie Królewscy wygrali 2:0, zaś na wyjeździe to Die Roten Bullen zwyciężyli 3:2.

RB Lipsk – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem nadchodzącego meczu jest Real Madryt. Kurs na wygraną Królewskich wynosi około 2.18. Natomiast na zwycięstwo RB Lipsk współczynnik oscyluje w granicach 3.30. Przypominamy, że wykorzystując kod promocyjny do STS GOAL, można zdobyć bonusy od depozytów do 1500 zł i freebety w sumie do 60 zł.

RB Lipsk – Real Madryt, przewidywane składy

RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 2 Mohamed Simakan 3 Christopher Lenz 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 9 Yussuf Poulsen 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 21 Janis Blaswich 23 Castello Lukeba 31 Tim Kohler 46 Yannick Eduardo 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 28 Mario Martin 30 Fran González 32 Nico Paz 34 Álvaro Carrillo 41 Jacobo Ramón RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 2 Mohamed Simakan 3 Christopher Lenz 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 9 Yussuf Poulsen 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 21 Janis Blaswich 23 Castello Lukeba 31 Tim Kohler 46 Yannick Eduardo 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 28 Mario Martin 30 Fran González 32 Nico Paz 34 Álvaro Carrillo 41 Jacobo Ramón

RB Lipsk – Real Madryt, kto wygra?

Kto wygra pierwszy mecz 1/8 finału LM? RB Lipsk 20% Real Madryt 60% Będzie remis 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: RB Lipsk

Real Madryt

Będzie remis

RB Lipsk – Real Madryt, transmisja

Mecz RB Lipsk – Real Madryt rozpocznie się we wtorek (13 lutego) o godzinie 21:00. To spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2, co oznacza, że transmisja będzie dostępna także w Internecie na platformie CANAL+ Online. Wykupując pakiet CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za pośrednictwem naszej strony zapłacisz 6×48 zł (288 zł płatne z góry), czyli zaoszczędzisz 156 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją (74 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.