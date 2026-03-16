Ancelotti musiał zareagować. Taką wiadomość wysłał do gwiazdy Realu

13:03, 16. marca 2026
Michał Stompór Źródło:  Radio Marca

Carlo Ancelotti rozmawiał z Raúlem Varelą z Radio Marca. Selekcjoner reprezentacji Brazylii wypowiedział się na temat występu Federico Valverde w meczu z Manchesterem City. Włoch zdradził, co napisał do gwiazdy Realu Madryt.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti: Valverde „uratował” moją karierę

To, czego Federico Valverde dokonał w meczu z Manchesterem City, nie mogło pozostać niezauważone. Występ reprezentanta Urugwaju docenił także Carlo Ancelotti. Selekcjoner reprezentacji Brazylii w rozmowie z Raúlem Varelą z Radio Marca skomentował wyczyn swojego byłego podopiecznego:

– Nie zaskoczyło mnie to, co zrobił Valverde. Nie na darmo zachowałem licencję trenerską… ale te trzy bramki – to było niesamowite. Wysłałem mu wiadomość – przyznał włoski szkoleniowiec. – Szkoda, że nie masz brazylijskiego paszportu – w taki sposób Ancelotti zwrócił się do Urugwajczyka po starciu z Obywatelami.

Trzy lata temu Ancelotti i Valverde zawarli zakład dotyczący wyniku strzeleckiego pomocnika w koszulce Realu Madryt. – Jeśli nie zdobędziesz 10 bramek, pod koniec tego sezonu przestanę być trenerem – miał powiedzieć Włoch. Ostatecznie zawodnik urodzony w Montevideo zakończył sezon 2022/23 z dorobkiem 12 trafień.

