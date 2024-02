fot. Imago / Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Bardzo interesująco zapowiada się wtorkowy mecz z udziałem RB Lipsk i Realu Madryt

Przed meczem ciekawe opinie przedstawił trener Carlo Ancelotti

Wtorkowe spotkanie zacznie się o godzinie 21:00

Carlo Ancelotti przed meczem RB Lipsk – Real

Real Madryt podejdzie do wtorkowego spotkania w elitarnych rozgrywkach jako lider La Liga. Królewscy są jednocześnie uważani za faworyta dwumeczu z RB Lipski. Przed meczem z dziennikarzami na specjalnej konferencji prasowej wypowiedział się szkoleniowiec ekipy z Hiszpanii.

– Jesteśmy w dobrej formie, zmotywowani i naładowani energią. Bardzo lubimy Ligę Mistrzów. Czeka na nas silny przeciwnik, solidny i grający z dużą intensywnością, dlatego musimy grać perfekcyjnie zarówno w obronie, jak i w ataku – a mamy tam prawdziwych mistrzów – mówił Carlo Ancelotti cytowany przez Diario Sport.

– Nie wiem, czy to najlepszy sezon w mojej karierze. Jeśli chodzi o wyniki, jest to możliwe. Przegraliśmy tylko dwa razy. Mamy silny, poważny i zmotywowany zespół, w którym panuje dobra atmosfera. Każdy wnosi swój wkład. Teraz jest ok. Biorąc pod uwagę wszystkie trudności, na tym etapie sezonu jesteśmy w dobrej sytuacji. Dzięki umiejętnościom zawodników udało nam się osiągnąć nasz najlepszy poziom – przekonywał Włoch.

– Moja motywacja jest zawsze wysoka, ponieważ lubię to, co i gdzie robię. Podoba mi się ten skład, lubię zawodników, których mam do dyspozycji. Dla naszych kibiców Liga Mistrzów to najważniejsze rozgrywki, ponieważ to właśnie w nich odnieśliśmy największe sukcesy. Będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo i zacznie od meczu z Lipskiem, który jest mocnym rywalem – zakończył trener Realu.