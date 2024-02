Kylian Mbappe to zawodnik, który wciąż jest łączony z transferem do Realu Madryt. Marca przekazała wieści związane ze szczegółami procesu negocjacyjnego między Francuzem a gigantem La Liga.

Wciąż niejasna jest przyszłość Kyliana Mbappe

Nowe informacje na temat zawodnika pojawiły się w hiszpańskiej Marce

Aktualny kontrakt zawodnika wygasa z PSG z końcem czerwca

Mbappe coraz bliżej Realu Madryt

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Nie milkną jednocześnie doniesienia dotyczące przyszłości gwiazdy reprezentacji Francji. Tymczasem ciekawe wieści na temat gracza pojawiły się w hiszpańskich mediach.

Dziennikarz Carlos Carpio w swoim materiale dla Marki przekonuje, że porozumienie między Mbappe a Realem jest bardzo blisko. Scenariusz nie jest już taki sam jak w 2022 roku. Katar nie uważa już obecności zawodnika w projekcie PSG za strategicznie ważną ani fundamentalną, jak to było dwa lata temu.

Obecnie trwają negocjacje w sprawie sposobu wypłaty graczowi premii abonamentowej i praw do wizerunku. Jego matka nalega, aby zapłacić za prawa do wizerunku, ale Mbappe dał jej jasno do zrozumienia, że ​​chce grać dla Realu Madryt. Zawodnik jest gotowy stracić pieniądze, aby dołączyć do klubu z Madrytu. Jeśli przejdzie do Realu Madryt, będzie zarabiał połowę tego, co zarabia w PSG i trzykrotnie więcej niż teraz Vinicius Junior.

Real Madryt nie wie, czy Mbappe ogłosi publicznie swoją decyzję o opuszczeniu PSG przed końcem sezonu. Jasne jest natomiast, że klub z Madrytu nie ogłosi tego do końca sezonu. Nie można natomiast wykluczyć, że Mbappe i Real doszli już do porozumienia.

W tej kampanii reprezentant Francji wystąpił w 29 spotkaniach. Zdobył w nich 30 bramek i zaliczył siedem asyst.