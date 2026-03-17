Real Madryt od długiego czasu zmaga się z plagą kontuzji. Teraz do grona nieobecnych dołączył kolejny zawodnik. Thibaut Courtois nie wyszedł na druga połowę meczu z Manchesterem City.

Real Madryt traci kolejnego piłkarza?

W rewanżowym spotkaniu z Manchesterem City Alvaro Arbeloa nie mógł skorzystać z takich piłkarzy, jak Raul Asencio, Dani Ceballos, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo i Jude Bellingham. Wszystko wskazuje na to, że po meczu z Obywatelami lista nieobecnych będzie dłuższa. Real Madryt ma kolejny problem.

W przerwie doszło do wymuszonej zmiany. Thibaut Courtois nie pojawił się na boisku w drugiej połowie rywalizacji. Belgijskiego golkipera zastąpił Andrij Łunin. Bramkarz Los Blancos, przynajmniej zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, odczuł dyskomfort mięśniowy.

– To przeciążenie – krótko napisała Arancha Rodríguez. Jednak to wyłącznie wstępna prognoza. Dokładne badania, które zostaną przeprowadzone po powrocie zespołu do Madrytu, pozwolą na konkretną diagnozę.

Już w niedzielę Real Madryt czeka niezwykle ważne spotkanie. Królewscy zmierzą się z Atletico w 29. kolejce La Liga. Czy Courtois będzie gotowy na to starcie? O tym przekonamy się zapewne w ciągu kilkudziesięciu następnych godzin.