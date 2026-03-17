Alarm w Madrycie! Kluczowy zawodnik nie wyszedł na drugą połowę

22:38, 17. marca 2026
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl, Arancha Rodríguez

Real Madryt od długiego czasu zmaga się z plagą kontuzji. Teraz do grona nieobecnych dołączył kolejny zawodnik. Thibaut Courtois nie wyszedł na druga połowę meczu z Manchesterem City.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Manchester City - Real Madryt)

Real Madryt traci kolejnego piłkarza?

W rewanżowym spotkaniu z Manchesterem City Alvaro Arbeloa nie mógł skorzystać z takich piłkarzy, jak Raul Asencio, Dani Ceballos, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo i Jude Bellingham. Wszystko wskazuje na to, że po meczu z Obywatelami lista nieobecnych będzie dłuższa. Real Madryt ma kolejny problem.

W przerwie doszło do wymuszonej zmiany. Thibaut Courtois nie pojawił się na boisku w drugiej połowie rywalizacji. Belgijskiego golkipera zastąpił Andrij Łunin. Bramkarz Los Blancos, przynajmniej zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, odczuł dyskomfort mięśniowy.

– To przeciążenie – krótko napisała Arancha Rodríguez. Jednak to wyłącznie wstępna prognoza. Dokładne badania, które zostaną przeprowadzone po powrocie zespołu do Madrytu, pozwolą na konkretną diagnozę.

Już w niedzielę Real Madryt czeka niezwykle ważne spotkanie. Królewscy zmierzą się z Atletico w 29. kolejce La Liga. Czy Courtois będzie gotowy na to starcie? O tym przekonamy się zapewne w ciągu kilkudziesięciu następnych godzin.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości