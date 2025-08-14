Raków Częstochowa awansował. Z kim zagra w 4. rundzie el. Ligi Konferencji?

Raków Częstochowa wyeliminował Maccabi Hajfa i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Sprawdź, z kim wicemistrz Polski zmierzy się w decydującej fazie.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Z kim zagra Raków Częstochowa w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji?

Raków Częstochowa odrobił straty z pierwszego spotkania i zapewnił sobie awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po porażce (0:1) pod Jasną Górą z Maccabi Hajfa, w czwartkowym rewanżu w węgierskim Debreczynie piłkarze Marka Papszuna pokazali charakter i wygrali (2:0).

Spotkanie rozgrywano na neutralnym terenie ze względu na trwający konflikt zbrojny w Izraelu. W pierwszej połowie częstochowianie konsekwentnie budowali swoje akcje, a tuż przed przerwą dopięli swego. W doliczonym czasie gry Peter Barath wykorzystał zamieszanie po rzucie rożnym i mocnym strzałem dał Rakowowi prowadzenie.

Po zmianie stron częstochowianie grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Liasava Naifa Eissata. W 76. minucie Tomasz Pieńko został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę pewnie wykorzystał Lamine Diaby-Fadiga, ustalając wynik na 2:0.

Dzięki temu zwycięstwu Raków Częstochowa awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z bułgarską Ardą Kyrdżali. Zespół z Bałkanów wyeliminował w poprzedniej rundzie litewski Żalgiris Kowno. Pierwszy mecz odbędzie się 21 sierpnia, a rewanż tydzień później.