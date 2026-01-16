Z kim zagra Lech Poznań w Lidze Konferencji? Oto rywal Kolejorza

Lech Poznań poznał swojego rywala w barażach Ligi Konferencji. Niels Frederiksen i spółka o awans do 1/8 finału zmierzą się z KUPS Kuopio. Dokładny terminarz oraz godziny meczów poznamy 30 stycznia.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

KUPS Kuopio rywalem Lecha Poznań w fazie pucharowej Ligi Konferencji

Lech Poznań jako mistrz Polski w poprzednim sezonie najpierw rywalizował w Lidze Mistrzów, a następnie w Lidze Europy. Ostatecznie na jesień podopieczni Nielsa Frederiksena rywalizowali w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pierwszy etap turnieju zakończyli na 11. miejscu, więc uzyskali awans do fazy pucharowej. O miejsce wśród szesnastu najlepszych drużyn powalczą jednak w barażach.

W piątek (16 stycznia) odbyła się ceremonia losowania baraży Ligi Konferencji. Lech Poznań trafił na KUPS Kuopio, czyli drużynę z Finlandii. Rywal poznańskiego zespołu zajął w fazie ligowej 21. miejsce. Ich bilans w sześciu meczach to jedno zwycięstwo, cztery remisy i porażka.

Warto dodać, że w Finlandii liga rozgrywana jest systemem wiosna – jesień. W efekcie Kuopio dopiero niedawno zakończyło swój sezon. Nowa kampania startuje tam dopiero na początku kwietnia, więc dwumecz z Lechem Poznań rozegrają w trakcie okresu przygotowawczego. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz klasę obu drużyn, zdecydowanym faworytem będzie Kolejorz.

Niels Frederiksen i spółka obecnie przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na zgrupowaniu. Tam przygotowują się do wznowienia rozgrywek w Ekstraklasie, która wróci do gry na przełomie stycznia i lutego. Lech w pierwszym meczu zagra z Lechią Gdańsk w sobotę (31 stycznia). Data oraz godzina spotkań z fińskim KUPS Kuopio zostanie podana 30 stycznia.