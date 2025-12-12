Piłkarz Legii nie wytrzymał. Ostra reakcja na plotki o odejściu

14:04, 12. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Juergen Elitim [X]

Juergen Elitim zareagował na doniesienia o jego możliwym odejściu z Legii Warszawa. Piłkarzowi nie spodobały się spekulacje na temat jego kontraktu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Elitim odpowiada. Liczy się dla niego Legia

Legia Warszawa rozgrywa fatalny sezon i może mieć problem z utrzymaniem najważniejszych piłkarzy. W czerwcu 2026 roku wygasa umowa Juergena Elitima, który nie może obecnie pomóc swojej drużynie. Od miesiąca mierzy się z urazem i wróci do gry dopiero wiosną.

W międzyczasie pojawiły się nieciekawe doniesienia na temat jego przyszłości. Oczywiście Elitim to ulubieniec kibiców, dlatego z pewnością chcą oni dalej oglądać go przy Łazienkowskiej. Kolumbijczyk miał jednak mocno zastanawiać się nad pozostaniem w Legii, a nawet skłaniać się ku odejściu. Wzbudza bowiem zainteresowanie klubu z rodzimego kraju, który ma wysłać mu ofertę.

Sprawa przyszłości i plotki o odejściu z Legii mocno zezłościły Elitima, który postanowił zareagować w mediach społecznościowych. Jego słowa mogą sugerować, że wcale nie planuje opuszczać Warszawy.

„Przestańcie pier***ić, chłopaki. Moje zaangażowanie w klub jest absolutne, teraz na 100% większe niż kiedykolwiek, nie ma co do tego wątpliwości. To nie jest odpowiedni moment na sianie chaosu, publikowanie kłamstw. Legia nadal jest największym klubem w kraju, miejcie trochę szacunku” – napisał Elitim, w odpowiedzi na artykuł portalu Legia.net o jego możliwym odejściu.