Superkomputer obliczył, kto wygra Ligę Konferencji. Znamy szanse Lecha i Rakowa

07:45, 12. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Superkomputer BETSiE wskazał faworytów Ligi Konferencji. Sprawdź, jakie szanse na triumf mają Lech Poznań i Raków Częstochowa.

Niels Frederiksen
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Superkomputer wskazał faworytów Ligi Konferencji

Rywalizacja w Lidze Konferencji wchodzi w decydującą fazę. Po zakończeniu rundy play-off poznaliśmy komplet zespołów walczących o ćwierćfinał rozgrywek.

Według symulacji przygotowanej przez superkomputer BETSiE największe szanse na zdobycie trofeum ma Crystal Palace. Angielski klub otrzymał aż 34,3 procent prawdopodobieństwa końcowego triumfu.

Na kolejnych miejscach znalazły się Strasbourg oraz Fiorentina. Włoski klub, który w ostatnich latach regularnie docierał daleko w tych rozgrywkach, wciąż pozostaje jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa.

Jakie szanse mają Lech Poznań i Raków Częstochowa

W zestawieniu pojawiły się także dwa polskie kluby. Lech Poznań według symulacji ma 1,6 procent szans na wygranie całych rozgrywek. Kolejorz w 1/8 finału zmierzy się z Szachtarem Donieck.

Raków Częstochowa ma nieco niższe notowania. Superkomputer daje drużynie z Częstochowy 0,9 procent szans na końcowy triumf w Lidze Konferencji. W tej rundzie rywalem zespołu będzie Fiorentina.

Algorytm BETSiE przygotowuje prognozy na podstawie wielu danych statystycznych. Uwzględnia między innymi liczbę goli, strzałów, stwarzanych okazji oraz wartość rynkową drużyn i piłkarzy.

Szanse klubów na wygranie Ligi Konferencji

  1. Crystal Palace – 34,3%
  2. Strasbourg – 17,6%
  3. Fiorentina – 9,1%
  4. Mainz – 7,6%
  5. Rayo Vallecano – 6,0%
  6. AZ Alkmaar – 5,7%
  7. AEK Ateny – 5,4%
  8. Szachtar Donieck – 5,3%
  9. Samsunspor – 2,8%
  10. Sparta Praga – 2,2%
  11. Lech Poznań – 1,6%
  12. Raków Częstochowa – 0,9%
  13. Sigma Ołomuniec – 0,8%
  14. Rijeka – 0,4%
  15. AEK Larnaka – 0,2%
  16. Celje – 0,2%

