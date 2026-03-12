Superkomputer obliczył, kto wygra Ligę Konferencji. Znamy szanse Lecha i Rakowa

Superkomputer BETSiE wskazał faworytów Ligi Konferencji. Sprawdź, jakie szanse na triumf mają Lech Poznań i Raków Częstochowa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Superkomputer wskazał faworytów Ligi Konferencji

Rywalizacja w Lidze Konferencji wchodzi w decydującą fazę. Po zakończeniu rundy play-off poznaliśmy komplet zespołów walczących o ćwierćfinał rozgrywek.

Według symulacji przygotowanej przez superkomputer BETSiE największe szanse na zdobycie trofeum ma Crystal Palace. Angielski klub otrzymał aż 34,3 procent prawdopodobieństwa końcowego triumfu.

Na kolejnych miejscach znalazły się Strasbourg oraz Fiorentina. Włoski klub, który w ostatnich latach regularnie docierał daleko w tych rozgrywkach, wciąż pozostaje jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa.

Jakie szanse mają Lech Poznań i Raków Częstochowa

W zestawieniu pojawiły się także dwa polskie kluby. Lech Poznań według symulacji ma 1,6 procent szans na wygranie całych rozgrywek. Kolejorz w 1/8 finału zmierzy się z Szachtarem Donieck.

Raków Częstochowa ma nieco niższe notowania. Superkomputer daje drużynie z Częstochowy 0,9 procent szans na końcowy triumf w Lidze Konferencji. W tej rundzie rywalem zespołu będzie Fiorentina.

Algorytm BETSiE przygotowuje prognozy na podstawie wielu danych statystycznych. Uwzględnia między innymi liczbę goli, strzałów, stwarzanych okazji oraz wartość rynkową drużyn i piłkarzy.

Szanse klubów na wygranie Ligi Konferencji