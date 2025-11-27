Siemieniec zastąpił Imaza. Ciekawe rozwiązanie w składzie Jagiellonii

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Imaz nieobecny. Siemieniec zaskoczył składem

Jagiellonia Białystok przystąpi do domowego meczu z KuPS jako wyraźny faworyt. Do tej pory uzbierała w Lidze Konferencji pięć punktów i nie doznała ani jednej porażki. Jeśli zwycięży w ten czwartek, mocno przybliży się do awansu z pierwszej ósemki. Wówczas uda jej się ominąć dwumecz w ramach 1/16 finału.

Przed spotkaniem z KuPS Adrian Siemieniec miał spory ból głowy, gdyż nie mógł skorzystać z Jesusa Imaza, który pauzuje za kartki. Oczywiście piłkarzy do dyspozycji nie brakowało, a ten ostatecznie postawił na zaskakujące rozwiązanie – w wyjściowym składzie umieścił duet napastników, czyli Afimico Pululu oraz Dimitrisa Rallisa. Nie wiadomo, który z nich bezpośrednio zastąpi Imaza, a który zagra jako wysunięty napastnik. Oprócz nich, od pierwszej minuty zagrają też Oskar Pietuszewski czy Bartosz Mazurek.

Mecz Jagiellonia Białystok – KuPS rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Skład Jagiellonii Białystok na mecz z KuPS

Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Romanczuk, Mazurek – Pozo, Pietuszewski, Pululu – Rallis