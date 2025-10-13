Rayo boi się kibiców Lecha Poznań. W Hiszpanii biją na alarm

Lech Poznań w czwartek 6 listopada zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Hiszpańskie media informują, że miejscowi kibice obawiają się fanów Kolejorza, gdyż uważają ich za jednych z najgroźniejszych w Europie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Hiszpańscy kibice obawiają się przyjazdu fanów Lecha Poznań

Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski w poprzednim sezonie był niemal pewny, że na jesień zagra w europejskich pucharach. Ostatecznie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i Ligi Europy biorą udział w fazie ligowej Ligi Konferencji. Start w rozgrywkach rozpoczęli od wysokiego zwycięstwa z Rapidem Wiedeń, wygrywając (4:1). Niebawem zmierzą się także z Lincoln, czyli drużyną z Gibraltaru.

W fazie ligowej Kolejorz poleci także do Hiszpanii, gdzie (6 listopada) zmierzy się z Rayo Vallecano. Okazuje się, że na Półwyspie Iberyjskim o zbliżającym się spotkaniu jest dość głośno. Wszystko za sprawą faktu, że stadion w Vallecas nie ma odgrodzonego sektora gości. Tamtejsi kibice obawiają się, że może doprowadzić to do niebezpiecznych wydarzeń. Podobne obawy mieli przed starciem z macedońską Shkendiją, przez co zwiększona została liczba funkcjonariuszy na stadionie. Tamtejsze media opisują jednak, że mecz z mistrzem Polski będzie spotkaniem podwyższonego ryzyka. Dziennikarze serwisu Cope i Vozpopuli nazwali fanów Kolejorza jednymi z najgroźniejszych w Europie.

– Problem osiągnie punkt kulminacyjny 6 listopada, podczas wizyty Lecha Poznań, którego ultrasi są znacznie liczniejsi i uważani za jednych z najgroźniejszych w europejskim futbolu – czytamy na łamach serwisu Cope.es.

– To problem, który prawdopodobnie powtórzy się w przyszłości. 6 listopada Rayo Vallecano podejmie Lecha Poznań, którego grupa ultras jest uznawana za jedną z najgroźniejszych w Europie, po tym jak brała udział w licznych incydentach z użyciem przemocy, zarówno na stadionach, jak i poza nimi. W rzeczywistości to właśnie to spotkanie uznaje się za najbardziej wrażliwe pod względem bezpieczeństwa, jeśli kibice klubu zdecydują się przyjechać do Madrytu wraz z drużyną – pisze jeden z dziennikarzy portalu Vozpopuli.com.