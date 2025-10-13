Rayo boi się kibiców Lecha Poznań. W Hiszpanii biją na alarm

17:53, 13. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope.es / Vozpopuli

Lech Poznań w czwartek 6 listopada zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Hiszpańskie media informują, że miejscowi kibice obawiają się fanów Kolejorza, gdyż uważają ich za jednych z najgroźniejszych w Europie.

Kibice Lecha Poznań
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Hiszpańscy kibice obawiają się przyjazdu fanów Lecha Poznań

Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski w poprzednim sezonie był niemal pewny, że na jesień zagra w europejskich pucharach. Ostatecznie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i Ligi Europy biorą udział w fazie ligowej Ligi Konferencji. Start w rozgrywkach rozpoczęli od wysokiego zwycięstwa z Rapidem Wiedeń, wygrywając (4:1). Niebawem zmierzą się także z Lincoln, czyli drużyną z Gibraltaru.

W fazie ligowej Kolejorz poleci także do Hiszpanii, gdzie (6 listopada) zmierzy się z Rayo Vallecano. Okazuje się, że na Półwyspie Iberyjskim o zbliżającym się spotkaniu jest dość głośno. Wszystko za sprawą faktu, że stadion w Vallecas nie ma odgrodzonego sektora gości. Tamtejsi kibice obawiają się, że może doprowadzić to do niebezpiecznych wydarzeń. Podobne obawy mieli przed starciem z macedońską Shkendiją, przez co zwiększona została liczba funkcjonariuszy na stadionie. Tamtejsze media opisują jednak, że mecz z mistrzem Polski będzie spotkaniem podwyższonego ryzyka. Dziennikarze serwisu Cope i Vozpopuli nazwali fanów Kolejorza jednymi z najgroźniejszych w Europie.

Problem osiągnie punkt kulminacyjny 6 listopada, podczas wizyty Lecha Poznań, którego ultrasi są znacznie liczniejsi i uważani za jednych z najgroźniejszych w europejskim futbolu – czytamy na łamach serwisu Cope.es.

To problem, który prawdopodobnie powtórzy się w przyszłości. 6 listopada Rayo Vallecano podejmie Lecha Poznań, którego grupa ultras jest uznawana za jedną z najgroźniejszych w Europie, po tym jak brała udział w licznych incydentach z użyciem przemocy, zarówno na stadionach, jak i poza nimi. W rzeczywistości to właśnie to spotkanie uznaje się za najbardziej wrażliwe pod względem bezpieczeństwa, jeśli kibice klubu zdecydują się przyjechać do Madrytu wraz z drużyną – pisze jeden z dziennikarzy portalu Vozpopuli.com.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
FC Barcelona dokona sensacyjnego transferu? Nowe nazwisko na liście życzeń
Luis Palma
Wiemy, ile wynosi klauzula wykupu Luisa Palmy. Żaden polski klub nigdy tyle nie zapłacił! [NOWE INFORMACJE]
Piłkarze Cracovii
Gwiazda Ekstraklasy mogła grać dla Lecha Poznań! Była propozycja