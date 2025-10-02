Ranking UEFA: Legia, Lech, Raków i Jagiellonia w pogoni za TOP10 dla Polski

Ranking UEFA przed startem Ligi Konferencji
Liga Konferencji w sezonie 2025/2026 będzie wyjątkowa szczególnie dla polskiej piłki. W fazie ligowej mamy aż czterech przedstawicieli, którzy powalczą co najmniej o wyrównanie wyniku z poprzedniej edycji, gdy dwie drużyny grały w ćwierćfinale. W rozpoczynającej się rundzie zasadniczej nasz kraj będą reprezentować: Raków Częstochowa, Lech Poznań, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok.
Przed startem Ligi Konferencji w rankingu UEFA zajmujemy 14. miejsce ze współczynnikiem 35.875. Strata do TOP10 wynosi jedynie 4.825 pkt. Z kolei przewaga Polski nad 15. w zestawieniu Austrią to 4.025 pkt, więc przewaga nad goniącą nas ligą jest bezpieczna.
Warto zauważyć, że jako jedynie z miejsc 10-15 mamy komplet drużyn w fazie ligowej europejskich pucharów. Cztery zespoły będą reprezentować także Czechy oraz Grecję. Austria ma trzech przedstawicieli, a Norwegia i Dania po dwie drużyny.
Ranking UEFA na dzień 02.10.2025:
|Miejsce
|Kraj
|Współczynnik
|Liczba drużyn
|10.
|Czechy
|40.700
|4/5
|11.
|Grecja
|38.312
|4/5
|12.
|Norwegia
|37.187
|2/5
|13.
|Dania
|35.981
|2/4
|14.
|Polska
|35.875
|4/4
|15.
|Austria
|31.850
|3/5
Zasady punktowania do rankingu UEFA
Faza ligowa europejskich pucharów jest inaczej punktowana niż eliminacje. W przypadku kwalifikacji za zwycięstwo przyznawany jest 1 punkt, a za remis 0,5 pkt. Z kolei w rundzie zasadniczej wygrany mecz to 2 punkty, a za remis 1 punkt.
Warto dodać, że liczba punktów jest dzielona przez ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach. W tym przypadku za każde zwycięstwo polskiego klubu otrzymamy do rankingu 0,5 punktu, a za remis 0,250 pkt.