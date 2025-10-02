Ranking UEFA: Legia, Lech, Raków i Jagiellonia w pogoni za TOP10 dla Polski

Polska zajmuje obecnie 14. miejsce w rankingu UEFA. W rozgrywkach Ligi Konferencji o dodatkowe punkty powalczą cztery kluby. Raków, Legia, Lech i Jagiellonia spróbują zmniejszyć stratę do TOP10.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak i Joel Pereira

Ranking UEFA przed startem Ligi Konferencji

Liga Konferencji w sezonie 2025/2026 będzie wyjątkowa szczególnie dla polskiej piłki. W fazie ligowej mamy aż czterech przedstawicieli, którzy powalczą co najmniej o wyrównanie wyniku z poprzedniej edycji, gdy dwie drużyny grały w ćwierćfinale. W rozpoczynającej się rundzie zasadniczej nasz kraj będą reprezentować: Raków Częstochowa, Lech Poznań, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok.

Przed startem Ligi Konferencji w rankingu UEFA zajmujemy 14. miejsce ze współczynnikiem 35.875. Strata do TOP10 wynosi jedynie 4.825 pkt. Z kolei przewaga Polski nad 15. w zestawieniu Austrią to 4.025 pkt, więc przewaga nad goniącą nas ligą jest bezpieczna.

Warto zauważyć, że jako jedynie z miejsc 10-15 mamy komplet drużyn w fazie ligowej europejskich pucharów. Cztery zespoły będą reprezentować także Czechy oraz Grecję. Austria ma trzech przedstawicieli, a Norwegia i Dania po dwie drużyny.

Ranking UEFA na dzień 02.10.2025:

Miejsce Kraj Współczynnik Liczba drużyn 10. Czechy 40.700 4/5 11. Grecja 38.312 4/5 12. Norwegia 37.187 2/5 13. Dania 35.981 2/4 14. Polska 35.875 4/4 15. Austria 31.850 3/5

Zasady punktowania do rankingu UEFA

Faza ligowa europejskich pucharów jest inaczej punktowana niż eliminacje. W przypadku kwalifikacji za zwycięstwo przyznawany jest 1 punkt, a za remis 0,5 pkt. Z kolei w rundzie zasadniczej wygrany mecz to 2 punkty, a za remis 1 punkt.

Warto dodać, że liczba punktów jest dzielona przez ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach. W tym przypadku za każde zwycięstwo polskiego klubu otrzymamy do rankingu 0,5 punktu, a za remis 0,250 pkt.