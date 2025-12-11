Raków walczy o czołówkę w Lidze Konferencji. Znamy składy

Raków Częstochowa w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z Zrinjski Mostar. Znamy już składy na ten czwartkowy hit. Początek meczu o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun wybrał skład na mecz z Zrinjski

Raków Częstochowa ma duże ambicje, aby zakończyć fazę ligową Ligi Konferencji w czołowej ósemce. Taki scenariusz pozwoliłby Medalikom uniknąć dwóch pojedynków w fazie play-off i od razu awansować do 1/8 finału. Ekipa prowadzona przez Marka Papszuna jest na dobrej ku temu drodze.

Dotychczas Raków zgromadził osiem oczek w czterech Meczach. Na swoim koncie ma wygrane z Rapidem Wiedeń i Craiovą oraz remisy z Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga. Pojedynek z niżej notowanym Zrinjskim Mostar jest znakomitą okazją, by po raz kolejny sięgnąć po trzy punkty i na dobre zadomowić się w czubie tabeli Ligi Konferencji.

Marek Papszun desygnował do gry możliwie najmocniejszy skład, w dużej mierze zgodny z wcześniejszymi przewidywaniami mediów. Zespół z Częstochowy jest uważany za zdecydowanego faworyta, ale teraz musi to potwierdzić również na murawie.

Zrinjski w czterech meczach zgromadził sześć punktów. Wygrał z Lincoln Red Imps 5:0. Hacken pokonał 2:1. Ponadto Bośniacy przegrali z Dynanem Kijów 0:6, a z Mainz 0:1.

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: oficjalne składy

Raków: Zych – Tudor, Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Amorim – Diaby Fadiga, Brunes, Pieńko.

Zrinjski: Karacic, Karacic, Bilbija, Djurasek, Dujmovic, Jakovljevic, Mamic, Masic, Memija, Mikić, Pranjić, Savić.

