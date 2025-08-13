Raków znów osłabiony. Kuzyn Haalanda zgłosił złe samopoczucie

Raków Częstochowa poinformował, że Jonatan Braut Brunes znalazł się poza kadrą drużyny na rewanżowy mecz Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Piłkarz sam zgłosił niedyspozycję.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Jonatan Braut Brunes nie zagra z Maccabi. Kuriozalny powód

W czwartek (14 sierpnia) Raków Częstochowa rozegra rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Nie będzie to łatwy mecz dla drużyny Marka Papszuna, bo w pierwszym spotkaniu lepsze okazało się Maccabi Hajfa (0:1). Na dodatek okazało się, że szkoleniowiec Medalików ponownie nie będzie mógł liczyć na Jonatana Brauta Brunesa.

Norweski napastnik poinformował sztab o złym samopoczuciu i braku gotowości do gry. Sytuacja raczej nie jest spowodowana urazem, z którym piłkarz rzekomo zmagał się przed tygodniem. Świadczy o tym odważna reakcja klubu w postaci komunikatu.

„Klub przypomina, że kontrakt piłkarza jest ważny do czerwca 2028 roku, a Raków w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Klub informuje również, że zawodnik nie jest i nie będzie na sprzedaż w obecnym oknie transferowym” – przekazał Raków.

Jonatan Braut Brunes prawdopodobnie próbuje w ten sposób wymusić swój transfer. Zawodnik co jakiś czas daje sygnały, że wolałby kontynuować karierę w innym klubie. Natomiast Raków nie ma zamiaru go sprzedawać. Warto przypomnieć, że prywatnie 25-latek jest kuzynem Erlinga Haalanda.