Raków walczy o ćwierćfinał Ligi Konferencji! Składy na mecz z Fiorentiną

Raków Częstochowa mierzy się w rewanżu z Fiorentiną, a stawką jest ćwierćfinał Ligi Konferencji. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

Raków musi odrobić straty. Tomczyk wybrał skład

Raków Częstochowa przed tygodniem przegrał z Fiorentiną 1-2 na jej terenie. Co ciekawe, to goście jako pierwsi trafili do siatki, ale dwie minuty później Włosi zdołali wyrównać. W doliczonym czasie gry zdobyli drugą bramkę po podyktowanym rzucie karnym. To sprawia, że do rywalizacji w Częstochowie Fiorentina przystąpi z przewagą gola.

W kadrze Rakowa na to spotkanie zabrakło chociażby Tomasza Pieńki, Ericka Otieno czy Władysława Koczergina. Łukasz Tomczyk postawił od pierwszej minuty na tercet Patryk Makuch – Ivi Lopez – Jonatan Brunes w ofensywie. Na ławce rezerwowych zasiądą między innymi Ariel Mosór, Zoran Arsenić, Adriano Amorim czy Lamine Diaby-Fadiga.

Początek czwartkowego meczu Raków Częstochowa – Fiorentina o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna w Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Składy na mecz Raków Częstochowa – Fiorentina

Raków: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Carlos – Makuch, Lopez, Brunes

Fiorentina: Christensen – Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi – Ndour, Fagioli, Fabbian – Harrison, Fazzini, Kean