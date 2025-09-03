Raków skreślił piłkarza! Jego miejsce w Lidze Konferencji zajmie Rondić

Raków Częstochowa nie zgłosi Leonardo Rochy do gry w Lidze Konferencji. Napastnik ma niebawem opuścić klub. Jak podaje portal Weszło jego miejsce zajmie Imad Rondić.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Imad Rondić

Leonardo Rocha na wylocie! Raków zgłosi Rondicia do Ligi Konferencji

Raków Częstochowa w końcówce letniego okna transferowego niespodziewanie ogłosił pozyskanie nowego napastnika. Na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu pod Jasną Górę trafił Imad Rondić. Bośniak do niedawna był związany z FC Koln, które gra w Bundeslidze.

Rondić to postać bardzo dobrze znana w Ekstraklasie. W latach 2023-2025 był związany z Widzewem Łódź, dla którego rozegrał 55 spotkań, w których zdobył 16 goli. Warto dodać, że napastnik był przymierzany do Medalików zimą, lecz wtedy w klubie zdecydowano, że lepszą opcją będzie Leonardo Rocha. Wszystko wskazuje na to, że po kilku miesiącach postanowiono naprawić ten błąd.

Z informacji portalu Weszło wynika, że na transferze Rondicia największym przegranym będzie właśnie Leonardo Rocha. Portugalczyk ma opuścić Częstochowę przed zamknięciem letniego okna transferowego. Na dodatek dokonano zmian na liście zgłoszeń do Ligi Konferencji. Marek Papszun zdecydował, że to były piłkarz niemieckiego zespołu zostanie wpisany na listę kosztem będącego na wylocie Rochy.

Transfer nowego napastnika nie ma nic wspólnego z przyszłością Jonatana Brauta Brunesa. Norweg mimo ofert ze Slavii Praga ma zostać w Rakowie. Kuzyn znanego na całym świecie Erlinga Haalanda znalazł się wśród zgłoszonych zawodników do gry w Lidze Konferencji.