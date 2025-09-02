Raków potwierdza! Napastnik znów zagra w Ekstraklasie

22:20, 2. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Raków Częstochowa

Raków Częstochowa właśnie potwierdził solidne wzmocnienie ofensywny. Nowym napastnikiem Medalików zostać Imad Rondić, były gwiazdor Widzewa Łódź.

Imad Rondić
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Imad Rondić

Imad Rondić nowym napastnikiem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma przed sobą bardzo intensywne tygodnie i miesiące. W najbliższym czasie Medaliki będą musiały radzić sobie z grą na trzech frontach i nie będzie to zadanie łatwe. Pierwsze tygodnie nowego sezonu pokazały bowiem, że zespół ma jeszcze wiele pracy przed sobą i pozycja w strefie spadkowej tabeli PKO Ekstraklasy jest tego dowodem.

Pomóc w lepszych wynikach w lidze oraz przede wszystkim sukcesie w Lidze Konferencji Europy mają nowe twarze w zespole. Jedną z nich jest Imad Rondić, który we wtorkowy wieczór został oficjalnie potwierdzony jako nowy piłkarz Medalików. Były gwiazdor Widzewa Łódź został wypożyczony do Rakowa do końca sezonu 2025/26 z opcją wykupu z niemieckiego 1. FC Koeln.

Imad Rondić na poziomie PKO Ekstraklasy do tej pory rozegrał w sumie 50 razy i zdobył w tych rozgrywkach 14 goli oraz zanotował pięć asyst. Z Widzewa odchodził jednak jako jeden z czołowych napastników ligi, ale pobyt w 2. Bundeslidze był nieudany. Dla zespołu Koeln rozegrał 10 spotkań i zdobył jednego gola. 26-letni Bośniak grał także w swojej karierze w lidze czeskiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

