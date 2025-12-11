Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar to starcie w 5. kolejce Ligi Konferencji. Wicemistrz Polski mierzy zagra się z wiceliderem ligi bośniackiej. Znamy przewidywane składy na ten pojedynek.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun (Śląsk Wroclaw - Raków Częstochowa)

Raków – Zrinjski: Papszun nie szykuje wielkich zmian

Podopieczni Marka Papszuna do czwartkowego spotkania przystępują po serii czterech zwycięstw. Raków Częstochowa pokonał Rapid Wiedeń, Arkę Gdynia, Śląsk Wrocław i GKS Katowice. Natomiast Zrinjski Mostar w swoich czterech ostatnich pojedynkach zaliczył dwie wygrane, jeden remis i porażkę.

Gospodarze to obecnie czwarty zespół Ligi Konferencji. Częstochowianie jeszcze nie przegrali w tej edycji mają na koncie osiem punktów. Z kolei Zrinjski, który zaliczył już dwie porażki, wywalczył sześć oczek i zajmuje 19. lokatę.

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: przewidywane składy

Raków Częstochowa: Zych – Svarnas, Racovita, Konstantopoulos – Amorim, Repka, Barath, Ameyaw – Makuch, Brunes, Diaby-Fadiga

Zrinjski Mostar: Ljubić – Mamić, Dujmović, Jakovljević, Memija – Filipović, Djurasek, Savić – Sakota, Bilbija, Mikić