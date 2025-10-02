Raków kontra Universitatea Craiova. Marek Papszun wybrał skład

19:53, 2. października 2025 20:15, 2. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Raków Częstochowa zmierzy się z Universitateą Craiova w meczu 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Właśnie poznaliśmy wyjściowe jedenastki na czwartkowe spotkanie.

Marek Papszun
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun debiutuje w głównej fazie europejskich pucharów

Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się nowa edycja Ligi Konferencji. Ten sezon z naszej perspektywy można określić jako wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii będziemy oglądać w tych rozgrywkach aż cztery polskie drużyny. Jednym z przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Raków Częstochowa, który w poprzedniej kampanii cieszył się z wicemistrzostwa. Ekipa Medalików w inauguracyjnym meczu fazy ligowej podejmie w roli gospodarza Universitateę Craiova. Właśnie poznaliśmy podstawowe składy obu zespołów na czwartkowe spotkanie, które odbędzie się na ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

Co ciekawe, szkoleniowiec Rakowa – Marek Papszun – debiutuje na tym etapie europejskich rozgrywek. 51-letni trener zgodnie z przewidywaniami postawił między słupkami na Kacpra Trelowskiego. Defensywę stworzą Fran Tudor, Bogdan Racovitan oraz Stratos Svarnas, a na wahadłach od pierwszej minuty wystąpią Adriano Amorim i Michael Ameyaw. W środku pola pojawią się Karol Struski oraz Oskar Repka, zaś nieco wyżej zagrają Ivi Lopez i Tomasz Pieńko. Rolę napastnika powierzono Jonatanowi Brautowi Brunesowi, na którym rzecz jasna spocznie największa odpowiedzialność za zdobywanie bramek.

Marek Papszun
Raków kontra Universitatea Craiova. Marek Papszun wybrał skład
Mecz Rakowa Częstochowa z Universitateą Craiova rozpocznie się o godzinie 21:00. Dla kibiców, którzy nie będą mogli pojawić się na stadionie w Sosnowcu, przygotowano transmisję telewizyjną. Dzisiejsze spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Fani wicemistrza Polski mają nadzieję, że ich ulubiona drużyna zmagania na arenie europejskiej rozpocznie od zwycięstwa nad rumuńskim rywalem, co pozwoli jej z optymizmem patrzeć na dalszą rywalizację w Lidze Konferencji.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Raków – Universitatea Craiova

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Amorim – Repka, Struski – Pieńko, Ivi – Brunes

CS Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Cretu, Baluta, Cicaldau, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram