Raków kontra Universitatea Craiova. Marek Papszun wybrał skład

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun debiutuje w głównej fazie europejskich pucharów

Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się nowa edycja Ligi Konferencji. Ten sezon z naszej perspektywy można określić jako wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii będziemy oglądać w tych rozgrywkach aż cztery polskie drużyny. Jednym z przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Raków Częstochowa, który w poprzedniej kampanii cieszył się z wicemistrzostwa. Ekipa Medalików w inauguracyjnym meczu fazy ligowej podejmie w roli gospodarza Universitateę Craiova. Właśnie poznaliśmy podstawowe składy obu zespołów na czwartkowe spotkanie, które odbędzie się na ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

Co ciekawe, szkoleniowiec Rakowa – Marek Papszun – debiutuje na tym etapie europejskich rozgrywek. 51-letni trener zgodnie z przewidywaniami postawił między słupkami na Kacpra Trelowskiego. Defensywę stworzą Fran Tudor, Bogdan Racovitan oraz Stratos Svarnas, a na wahadłach od pierwszej minuty wystąpią Adriano Amorim i Michael Ameyaw. W środku pola pojawią się Karol Struski oraz Oskar Repka, zaś nieco wyżej zagrają Ivi Lopez i Tomasz Pieńko. Rolę napastnika powierzono Jonatanowi Brautowi Brunesowi, na którym rzecz jasna spocznie największa odpowiedzialność za zdobywanie bramek.

Mecz Rakowa Częstochowa z Universitateą Craiova rozpocznie się o godzinie 21:00. Dla kibiców, którzy nie będą mogli pojawić się na stadionie w Sosnowcu, przygotowano transmisję telewizyjną. Dzisiejsze spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Fani wicemistrza Polski mają nadzieję, że ich ulubiona drużyna zmagania na arenie europejskiej rozpocznie od zwycięstwa nad rumuńskim rywalem, co pozwoli jej z optymizmem patrzeć na dalszą rywalizację w Lidze Konferencji.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Raków – Universitatea Craiova

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Amorim – Repka, Struski – Pieńko, Ivi – Brunes

CS Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Cretu, Baluta, Cicaldau, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram