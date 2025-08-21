Marek Papszun rozwiał wątpliwości. Raków – Arda: znamy składy

Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Ardą Kyrdżali w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Właśnie poznaliśmy składy obu zespołów na to spotkanie.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Poznaliśmy jedenastki na spotkanie Rakowa z Ardą

Raków Częstochowa rozpoczyna dziś decydującą batalię o fazę grupową Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski podejmą na własnym stadionie bułgarską Ardę Kyrdżali w pierwszym spotkaniu 4. rundy eliminacji. Drużyna Marka Papszuna uchodzi za zdecydowanego faworyta tego dwumeczu, co potwierdzają także kursy bukmacherskie. Czas pokaże, czy zespół Medalików potwierdzi swoją przewagę na boisku i tym samym zrobią pierwszy krok w stronę awansu do fazy grupowej.

Poznaliśmy już podstawowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze starcie. W bramce od pierwszej minuty zagra Kacper Trelowski, a w defensywie zobaczymy między innymi Bogdana Racovitana i Zorana Arsenicia. W środku pola wystąpią Marko Bulat oraz Peter Barath, natomiast za strzelanie goli będą odpowiadać Tomasz Pieńko czy Leonardo Rocha. Tak więc Marek Papszun wystawił najsilniejsze możliwe zestawienie, mając nadzieję, że wymienieni zawodnicy zapewnią jego ekipie zwycięstwo.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi punktualnie o godzinie 21:00. Mecz Raków Częstochowa – Arda Kyrdżali będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport, stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji o tej samej nazwie. Rewanżowe spotkanie w Bułgarii odbędzie się tydzień później, 28 sierpnia, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. To właśnie wtedy rozstrzygnie się, która ze wspomnianych drużyn awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mamy nadzieję, iż lepsi okażą się piłkarze z Jasnej Góry.

Raków Częstochowa – Arda Kyrdżali: podstawowe składy

Raków: Trelowski – Racovițan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Otieno – Bulat, Barath – Diaby-Fadiga, Pieńko – Rocha

Arda: Gospodinov – Velev, Aboa, Huseynov, Velkovski – Idowu, Kotev – Kovachev, Yusein, Karagaren – Nikolov