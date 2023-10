Po spotkaniu Legii Warszawa z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji doszło do skandalu. Holenderska policja oraz ochrona w sposób niedopuszczalny potraktowała zawodników wicemistrza Polski, przez co dwóch piłkarzy trafiło do aresztu. Przed mikrofonami "Canal+" o tej sytuacji wypowiedział się Paweł Wszołek.

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór mierzyła się w Lidze Konferencji z AZ Alkmaar na ich terenie, które zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Po meczu doszło do ogromnego skandalu. Holenderska policja oraz miejscowa ochrona zachowała się w karygodny sposób, przez co Radovan Pankov oraz Josue musieli spędzić noc w areszcie.

Do tej sprawy po kilku dniach wrócił Paweł Wszołek. Reprezentant Polski przyznał przed mikrofonami “Canal+”, że był to ogromny skandal.

– Osobiście nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby tak traktowano nie tylko naszą drużynę, albo w ogóle Polaków. To dla mnie wielki skandal i mam nadzieję, że konsekwencje będą wyciągnięte. Nie mogą nam Holendrzy mówić, że to po naszej stronie był problem. Ze strony policji i ochroniarzy była agresja, szukali zadym. To był skandal, ale jesteśmy profesjonalistami i możemy oczywiście po przegranym spotkaniu powiedzieć, przez co przegraliśmy. To nie była łatwa sytuacja, ale nie ma jednak co szukać wymówek – powiedział zawodnik Legii.

– Skoro nie potrafią traktować przyzwoicie ludzi z obcych krajów, to nie powinni grać w Europie. Pachniało tam ostrym rasizmem. Dzień przed meczem, o godz. 3 czy 4 w nocy też przyszli pod nasz hotel kibice, zbijali szyby, odpalali fajerwerki. To jest słabe. Tak nie powinna wyglądać gra w Europie – dodał Wszołek.

