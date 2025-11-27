Papszun wystawił trzech napastników! Ofensywny skład Rakowa

Raków Częstochowa rywalizuje w Lidze Konferencji z Rapidem Wiedeń. Poznaliśmy wyjściowy skład przedstawiciela Ekstraklasy. Marek Papszun zdecydował się na ofensywne ustawienie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Raków w ofensywnym ustawieniu. Ruszy do ataku?

Raków Częstochowa w trzech meczach fazy ligowej Ligi Konferencji uzbierał pięć punktów i balansuje na granicy pierwszej ósemki. Celem jest oczywiście bezpośredni awans do 1/18 finału, ale nie będzie o to łatwo. W ostatnich dniach wiele dzieje się wokół drużyny, lecz nie chodzi o kwestie sportowe. Marek Papszun zapowiedział chęć dołączenia do Legii Warszawa, ale wciąż prowadzi zespół Medalików.

Poznaliśmy wyjściowy skład Rakowa na czwartkowe starcie z Rapidem Wiedeń. Papszun postawił na odważne, ofensywne ustawienie, wystawiając aż trzech typowych napastników. Ofensywny tercet stworzą Patryk Makuch, Lamine Diaby Fadiga oraz Jonatan Brunes. Na wahadłach wystąpią z kolei Michael Ameyaw i Adriano Amorim, a kolejną szansę w bramce dostanie Oliwier Zych.

Mecz Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Skład Rakowa na mecz z Rapidem Wiedeń

Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Barath, Repka, Amorim – Diaby Fadiga, Makuch, Brunes