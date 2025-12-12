Papszun skomentował blamaż Legii. „Duża niespodzianka”

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia odpadła z Ligi Konferencji. Papszun komentuje

Legia Warszawa trwa w największym kryzysie od lat. Z ostatniej wygranej cieszyła się jeszcze w październiku – od tego czasu notuje pasmo rozczarowań i porażek. Odbija się to na fatalnej sytuacji w Ekstraklasie, gdzie znajduje się w strefie spadkowej. Czwartkowy mecz z Noah był z kolei kluczowy dla losów w Lidze Konferencji. Do przerwy Legia prowadziła i wydawało się, że tym razem się przełamie. Po zmianie stron straciła jednak dwie bramki i przegrała, a finalnie również straciła matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej. To prawdziwy blamaż stołecznej ekipy.

Fatalny wynik Legii skomentował Marek Papszun, który lada moment do niej dołączy. Szkoleniowiec od tygodni zapowiada ten transfer, natomiast Raków Częstochowa nie pozwolił mu odejść przed końcem rundy. Wiosną Legia będzie więc grać jedynie w Ekstraklasie, gdyż odpadła też z Pucharu Polski.

– Czy to mnie szokuje? Nie, bo w futbolu trudno o zszokowanie, nie takie rzeczy się zdarzały. Rapid Wiedeń nie ma żadnego punktu, kto by się tego spodziewał. Na pewno wynik Legii to duża niespodzianka, przede wszystkim martwiąca dla polskiej piłki, bo była szansa na to, że cztery polskie zespoły będą grały wiosną w pucharach – wyjaśnił Papszun przed kamerami Polsat Sport.

Raków pod wodzą Papszuna zajmuje z kolei trzecie miejsce w tabeli Ligi Konferencji i jest na dobrej drodze, by awansować bezpośrednio do 1/8 finału.