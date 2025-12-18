Raków nie zawiódł. Papszun zaliczył udany ostatni taniec [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Oskar Repka

Jedna bramka, wielka stawka. Raków dopiął swego

Raków Częstochowa przystępował do potyczki z Omonią Nikozja, będąc już pewnym gry w fazie pucharowej po zimowej przerwie. Wicemistrzowie Polski liczyli jednak na to, że uda im się wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek.

Czwartkowa batalia częstochowian z ekipą z Cypru była jednocześnie pożegnalnym meczem w klubie dla trenera Marka Papszuna. 51-latek w piątek, 19 grudnia, o godzinie 14:00 ma zostać zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Legii Warszawa.

Pierwsze trzy kwadranse rywalizacji upłynęły pod znakiem wyrównanej potyczki, w której jednak żadna z drużyn nie wypracowała sobie sytuacji, o której można by wspomnieć. Finalnie zatem na przerwę obie ekipy udały się przy bezbramkowym remisie.

Oskar Repka dał wygraną Medalikom

Po zmianie stron worek z bramkami został jednak rozwiązany. Raków otworzył wynik spotkania w 49. minucie za sprawą Oskara Repki. Były pomocnik GKS-u Katowice wykorzystał zagranie Michaela Ameyawa i strzałem głową dał prowadzenie Medalikom.

W kolejnych fragmentach rywalizacji gospodarze dążyli natomiast do wyrównania rezultatu meczu. Bliski szczęścia był między innymi Mateo Marić w 78. minucie. Próba bośniackiego gracza była jednak skierowana w środek bramki polskiej drużyny, dlatego taki strzał nie mógł zaskoczyć Oliwiera Zycha.

OSKAR REPKA DAJE PROWADZENIE @Rakow1921! 🔥🔥🔥



📺 Polsat Sport Extra 2, transmisja łączona na Polsat Sport 1#UECL pic.twitter.com/ge2Esj34i4 — Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025

Do końca zawodów wynik nie uległ już zmianie i ekipa z Częstochowy odniosła kolejne zwycięstwo w europejskich pucharach w tej edycji. Raków dzięki wygranej zakończył fazę zasadniczą na drugiej pozycji z 14 punktami na koncie oraz bilansem bramkowym 9:2, wyprzedzając między innymi Spartę Praga czy Rayo Vallecano.

Swojego kolejnego rywala drużyna z Częstochowy pozna 27 lutego. Wówczas zostaną rozlosowane pary 1/8 finału Ligi Konferencji.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa 0:1 (0:0)

0:1 Oskar Repka 49’