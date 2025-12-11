Legia Warszawa potrzebuje zwycięstwa, jeśli chce grać w fazie pucharowej Ligi Konferencji. W 5. kolejce fazy ligowej ich rywalem będzie Noah z Armenii. Oto składy na mecz Noah - Legia.

Noah – Legia Warszawa: składy na mecz Ligi Konferencji

Legia Warszawa po czterech meczach Ligi Konferencji zajmuje dopiero 28. miejsce w tabeli. Na ten moment Wojskowi są poza strefą gwarantującą awans do fazy pucharowej. Nie oznacza to jednak, że nie mają szans na zajęcie miejsca wśród 24. najlepszych drużyn. Teoretycznie zwycięstwo w czwartkowym meczu z Noah może przybliżyć ich do awansu.

Drużyna z Armenii ma na swoim koncie 5 punktów, czyli o 2 więcej niż Legia. Przed startem 5. kolejki zajmują 23. miejsce gwarantujące grę w Europie na wiosnę. Jeśli podopieczni Inakiego Astiza chcą myśleć o fazie pucharowej, muszą wywieźć z Armenii komplet punktów.

W porównaniu do ostatniego meczu z Piastem w lidze Astiz zdecydował się na trzy zmiany. Wszystkie dotyczą środka pola, ponieważ mecz z Noah od pierwszych minut rozpoczną Damian Szymański, Claude Goncalves i Kacper Urbański. W ostatnim spotkaniu drugą linię stworzyli: Rafał Augustyniak, Petar Stojanović i Henrique Arreiol. Pozostała część składu to ci sami gracze, którzy zagrali z Piastem.

Oficjalne składy na mecz Noah – Legia Warszawa:

Noah: Fayulu – Saintini, Silva, Fernandes – Boakye, Ferreira, Oshima, Thorarinsson – Jakolis, Mulahusejnović – Aias

Legia: Tobiasz – Reca, Kapuadi, Piątkowski, Wszołek – Szymański, Goncalves – Vinagre, Urbański, Krasniqi – Rajović

Początek meczu Noah – Legia w czwartek (11 grudnia) o godzinie 18:45. Zawody poprowadzi sędzia Bułat Sarijew z Kazachstanu.