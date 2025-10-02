Liga Konferencji: wielka kasa w grze. Tyle mogą zarobić polskie kluby

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek

Liga Konferencji: ile mogą zarobić polskie kluby?

Liga Konferencji to nie tylko okazja, aby polskie kluby mogły zaprezentować się na arenie europejskiej, ale także szansa na dodatkowy zarobek. Pula nagród jak na realia polskiego futbolu jest całkiem pokaźna, więc Raków Częstochowa, Lech Poznań, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok mają o co grać. Za sam awans każdy z czterech zespołów otrzymał od UEFA premie w wysokości 3,17 mln euro.

UEFA wynagradza nie tylko sam awans, ale również każdy mecz w rundzie zasadniczej. W ten sposób za każde zwycięstwo można otrzymać dodatkowe 400 tysięcy euro, a za remis 133 tysiące euro. Różne kwoty premii zostały przydzielone za zajęcie poszczególnych miejsc w fazie ligowej. Pierwsza ósemka zgarnie po 400 tysięcy, zaś pozostałe drużyny, które wywalczą awans po 200 tysięcy.

Im dłużej polskie kluby będą grać w Lidze Konferencji, tym większe pieniądze mogą zarobić. Podobnie jak w poprzedniej edycji awans do ćwierćfinału to zarobek rzędu 1,3 mln euro. Za półfinał to już 2,5 mln euro. Finalista zgarnie 4 mln euro, a zwycięzca aż 7 mln euro.

Nagrody pieniężne w Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026:

Awans do fazy ligowej: 3,17 mln euro

Zwycięstwo w fazie ligowej: 400 tysięcy euro

Remis w fazie ligowej: 133 tysiące euro

Miejsca 1-8 w fazie ligowej: 400 tysięcy euro

Miejsca 9-24 w fazie ligowej: 200 tysięcy euro

Awans do 1/8 finału: 800 tysięcy euro

Awans do ćwierćfinału: 1,3 mln euro

Awans do półfinału: 2,5 mln euro

Finalista: 4 mln euro

Zwycięzca: 7 mln euro

Dodatkowo jest także przeznaczona premia rankingowa, która w tym sezonie wynosi 18,648 mln euro. Będzie ona podzielona na 666 równych części, czyli każda po 28 tysięcy euro. Na każdy mecz w fazie ligowej dostępna jest premia 400 tysięcy euro, więc w przypadku remisu (133 tysiące euro) pozostała niewypłacona część zostanie dodana do całkowitego funduszu rankingowego, co zwiększy wartość każdej części. Po zakończeniu pierwszej fazy uzbierana kwota zostanie podzielona przez wszystkie zespoły. Drużyna, która zajmie 1. miejsce w fazie ligowej, otrzyma 36 części, a każda następna o jedną część mniej.