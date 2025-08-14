Legia Warszawa nie zdołała odrobić strat i pożegnała się z Ligą Europy. Zagra natomiast w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Kto będzie jej rywalem?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia odpadła z AEK Larnaką. Zagra o Ligę Konferencji

Legia Warszawa w zeszłym tygodniu przegrała 1-4 z AEK Larnaką. Przed własną publicznością wierzyła jednak w odrobienie strat. Rewanżowy mecz rozpoczął się znakomicie, bowiem już po kwadransie gry prowadziła dwoma bramkami. Do siatki trafili Jean-Pierre Nsame oraz Mileta Rajović. Wojskowym nie udało się jednak przycisnąć i zdobyć kolejnego trafienia, a zamiast tego z biegiem czasu do głosu zaczęli dochodzić goście. Przed przerwą Karol Angielski umieścił piłkę w bramce, ale przed strzałem pomagał sobie ręką. Po przerwie AEK Larnaka zdobyła już gola kontaktowego.

Legia nie była w stanie mocniej zaatakować nawet grając w przewadze liczebnej. Gol na 1-2 ewidentnie podciął jej skrzydła, co poskutkowało jedynie skromnym zwycięstwem, które nie było wystarczające do świętowania awansu. Stołeczny klub żegna się tym samym z Ligą Europy i powalczy jeszcze o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji.

W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Legia zagra ze zwycięzcą dwumeczu Hibernian – Partizan Belgrad. W doliczonym czasie gry drugiej połowie Serbowie strzelili trzeciego gola, więc o końcowym wyniku zadecyduje dogrywka lub rzuty karne. Wygrany tej rywalizacji będzie najbliższym przeciwnikiem Legii Warszawa.

Aktualizacja: W dogrywce Hibernian dołożyło drugiego gola i utrzymało korzystny wynik. Legia zagra o fazę ligową Ligi Konferencji w dwumeczu ze Szkotami.