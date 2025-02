fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia Warszawa awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji. Z kim zagra?

Legia Warszawa już po fazie ligowej Ligi Konferencji zapewniła sobie możliwość gry w 1/8 finału. To było następstwo zajęcia siódmej pozycji w tabeli. Na tym etapie rozgrywek Wojskowi wywalczyli 12 punktów, co było następstwem czterech zwycięstwo. Ani razu Wojskowi nie zremisowali i dwukrotnie przegrali.

W ostatniej kolejce fazy ligowej Legia przegrała na wyjeździe z Djurgarden. Wówczas ekipa ze Szwecji wygrała różnicą dwóch trafień (3:1). W każdym razie reszta wyników ułożyła się po myśli Wojskowych. Ostatecznie gracze Goncalo Feio nie musieli rywalizować w dodatkowych meczach play-off w lutym.

W związku z tym, że Legia zapewniła sobie przepustkę do gry w kolejnej rundzie Ligi Konferencji, to kibiców interesuje to, z kim może się zmierzyć stołeczna ekipa. Już wcześniej było wiadome, że przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy będzie mógł zagrać z lepszymi z konkretnych par. Mowa o dwumeczach Molde – Shamrock Rovers i Backa Topola – Jagiellonia Białystok.

Ostatecznie mistrzowie Polski lub ekipa z Norwegii mogą być jednym z kolejnych przeciwników Legii. Molde okazało się lepsze od Shamrock w konkursie jedenastek (5:4). W dwumeczu był remis 1:1. Jagiellonia natomiast nie dała żadnych szans w dwóch spotkaniach ekipie z Serbii, aplikując jej łącznie sześć goli i tracąc tylko dwa. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątek 21 lutego o godzinie 14:00. Pierwsze mecze w tym etapie rozgrywek odbędą się 6 marca. Rewanże zaplanowane są natomiast na 13 marca. Dokładny harmonogram spotkań będzie znany po losowaniu par.