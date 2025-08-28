Legia Warszawa jest o dziewięćdziesiąt minut od awansu do Ligi Konferencji. W rewanżu muszą przynajmniej zremisować z Hibernian. Oto oficjalne składy na mecz Legia - Hibernian.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Oficjalne składy na mecz Legia – Hibernian

Legia Warszawa przed własną publicznością zmierzy się z Hibernian w rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po pierwszym spotkaniu Wojskowi mają skromną zaliczkę jednego gola, ponieważ w Szkocji wygrali (2:1). Zwycięstwo triumfatorowi Pucharu Polski zapewnili: Paweł Wszołek i Jean-Pierre Nsame. Dla gości w końcówce meczu gola zdobył Josh Mulligan.

Edward Iordanescu na godzinę przed czwartkowym meczem podał wyjściową jedenastkę. Między słupkami zagra Kacper Tobiasz a przed nim Ruben Vinagre, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski i Artur Jędrzejczyk. Warto dodać, że dla Ziółkowskiego będzie to ostatni mecz w barwach Legii. W tym tygodniu ma przenieść się do Serie A, gdzie podpisze kontrakt z AS Romą.

W środku pola rumuński szkoleniowiec postawił na Rafała Augustyniaka, Jurgena Elitima i Pawła Wszołka. Z kolei trio w ofensywie stanowią Bartosz Kapustka, Jean-Pierre Nsame i Wahan Biczachczjan.

Starcie na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie rozpocznie się o godzinie 21:00. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia Lawrence Visser z Belgii.

Oficjalne składy na mecz Legia – Hibernian:

Legia: Tobiasz – Vinagre, Kapuadi, Ziółkowski, Jędrzejczyk – Augustyniak, Elitim, Wszołek – Kapustka, Nsame, Biczachczjan

Hibernian: Smith – Cadden, O’Hora, Bushiri, Obita – Mulligan, Levitt, Cadden – Boyle, Bowie, McGrath