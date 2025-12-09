Legia ma problem! Aż pięciu graczy poza kadrą na mecz LKE

Legia Warszawa w ostatnim czasie ma wiele problemów, a kolejnym z nich jest okrojona kadra na najbliższy mecz w Lidze Konferencji. Jak poinformował klub, zabraknie w nim m.in. Radovana Pankova i Noaha Weisshaupta.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Inaki Astiz

Legia z pokaźną listą kontuzjowanych graczy

Legia Warszawa w tym roku rozegra jeszcze trzy mecze, z czego aż dwa w Lidze Konferencji Europy. To właśnie te spotkania zadecydują o być, albo nie być stołecznego klubu w kolejnej fazie europejskich rozgrywek. Na ten moment szanse są dość marne, bowiem na ich koncie są raptem trzy punkty, co oznacza odległe 28. miejsce w stawce.

Problemów Wojskowych jest naturalnie więcej, bowiem w PKO Ekstraklasie sytuacja wygląda dramatycznie, a Marek Papszun, który ma objąć i uratować Legię cały czas pracuje w Rakowie i na ten moment wszystko wskazuje, że będzie mógł objąć klub najwcześniej po końcu rundy. Gdyby tego jednak było mało, to właśnie klub poinformował, że w najbliższym meczu Ligi Konferencji Europy zabraknie kilku ważnych graczy. Jest to związane z urazami niektórych z nich. Oto pełna lista opublikowana przez Legię.

– Do Armenii z powodu lekkich problemów zdrowotnych nie polecą: Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov i Noah Weisshaupt, a także przechodzący rehabilitację po zabiegu Juergen Elitim oraz Jean-Pierre Nsame. Z drużyną polecieli także zawodnicy niezgłoszeni do meczu z FC Noah – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Legię Warszawa w mediach społecznościowych.

