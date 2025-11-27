Lech z gwiazdami walczy o przełamanie. Znamy skład mistrza Polski

Lech Poznań ma za sobą dwie przegrane w Lidze Konferencji i musi wrócić na zwycięskie tory. Znamy skład na domowy mecz z Lausanne-Sport.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mikael Ishak i Luis Palma

Lech walczy o pełną pulę

Lech Poznań znalazł się w trudnej sytuacji po dwóch ostatnich porażkach w Lidze Konferencji. Zajmuje dopiero 23. miejsce w tabeli fazy ligowej, więc awans jest poważnie zagrożony. Wiele zależy od wyniku czwartkowego meczu z Lausanne-Sport, którego faworytem będą właśnie gospodarze z Poznania.

W wyjściowym składzie Kolejorza na to spotkanie znalazł się Ali Gholizadeh, który ostatnio wrócił już do zdrowia. Niels Frederiksen potwierdza tym samym, że skrzydłowy jest w pełni gotowy do gry. Parę środkowych obrońców stworzą Wojciech Mońka oraz Mateusz Skrzypczak, a do ofensywnego tercetu z Gholizadehem dołączą Mikael Ishak i Luis Palma, czyli największe gwiazdy mistrza Polski.

Mecz Lech Poznań – Lausanne-Sport rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Skład Lecha Poznań na mecz z Lausanne-Sport

Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Jagiełło, Kozubal, Rodriguez – Palma, Ishak, Gholizadeh