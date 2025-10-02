Niels Frederiksen odkrył karty. Lech – Rapid: znamy składy

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech zmierzy się z Rapidem w Lidze Konferencji

Już dzisiejszego wieczoru startuje nowa edycja Ligi Konferencji, w której po raz pierwszy w historii wezmą udział aż cztery polskie zespoły. Jednym z przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Lech Poznań, który na inaugurację fazy ligowej zmierzy się na własnym stadionie z austriackim Rapidem Wiedeń. Czwartkowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, a fani drużyny Kolejorza liczą na udany początek przygody w europejskich pucharach. Właśnie poznaliśmy podstawowe składy obu drużyn na dzisiejszy mecz.

Trener Lecha – Niels Frederiksen – zgodnie z przewidywaniami postawił w bramce na Bartosza Mrozka. Linię defensywy stworzą Joel Pereira, Alex Douglas, Antonio Milić oraz Kacper Gurgul. W środku pola od pierwszej minuty zagrają Timothy Ouma i Filip Jagiełło, a trochę wyżej zostali ustawieni Taofeek Ismaheel, Luis Palma oraz Kornel Lisman, którzy będą mieli za zadanie wspierać atak. Najważniejsza rola, czyli zdobywanie bramek, przypadnie oczywiście kapitanowi zespołu mistrzów Polski – Mikaelowi Ishakowi.

Starcie Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:45. Kibice, którzy nie będą mogli pojawić się przy Bułgarskiej, mają możliwość śledzenia boiskowych wydarzeń dzięki transmisji telewizyjnej. Mecz będzie bowiem dostępny na następujących kanałach – Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Sympatycy ekipy Dumy Wielkopolski mają nadzieję, że ich ulubiona drużyna zainauguruje europejskie rozgrywki w dobrym stylu i już w pierwszym spotkaniu zdobędzie bardzo cenne trzy punkty, które mogą okazać się kluczowe w późniejszej walce o awans do fazy pucharowej.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Lech – Rapid

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Douglas, Milić, Gurgul – Ouma, Jagiełło – Ismaheel, Palma, Lisman – Ishak

📝 Nasza XI na mecz z Rapidem Wiedeń:

__#LPOSCR pic.twitter.com/9QIspgU47w — Lech Poznań (@LechPoznan) October 2, 2025

Rapid Wiedeń: Hedl – Bolla, Cvetković, Ahoussou, Horn – Amane, Grgić – Radulović, Gulliksen, Wurmbrand – Mbuyi