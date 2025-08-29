Lech wie, z kim zagra w LK
Lech Poznań jako mistrz Polski przystąpił do walki o Ligę Mistrzów. Kolejorz w 2. rundzie rozgromił islandzki Breidablik (8:1 w dwumeczu). Następnym rywalem podopiecznych Nielsa Frederiksena była Crvena Zvezda. Niestety, najlepsza ekipa Serbii okazała się zbyt mocna i wygrała 4:2 w dwumeczu. Lechici zaliczyli spadek do el. do Ligi Europy, ale w decydującym pojedynku nie sprostali KRC Genk (6:3) i zagrają w fazie ligowej LK.
Z jakimi drużynami Lech zmierzy się w LK? Rywalami poznaniaków będą: Rapid Wiedeń, Rayo Vallecano, Mainz, Lincoln Red Imps, Lausanne-Sport, Sigma Ołomuniec
Lech Poznań – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:
- Rapid Wiedeń – dom
- Rayo Vallecano wyjazd
- Mainz – dom
- Lincoln Red Imps – wyjazd
- Lausanne-Sport – dom
- Sigma Ołomuniec – wyjazd
Liga Konferencji 2025/26 – terminarz:
- faza ligowa, 1. mecz: 2 października
- faza ligowa, 2. mecz: 23 października
- faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
- faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
- faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
- faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia
- faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
- 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
- 1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
- 1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026
- Finał: 27 maja 2026 w Lipsku