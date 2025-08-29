Lech poznał rywali w Lidze Konferencji 25/26. Trudne losowanie!

13:49, 29. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań sezonie 2025/26 będzie występował w Lidze Konferencji. Podczas ceremonii losowania, która odbyła się w Monako, Kolejorz poznał rywali w fazie ligowej.

KRC Genk - Lech Poznań
Tomas Sisk/ PressFocus Na zdjęciu: KRC Genk - Lech Poznań

Lech wie, z kim zagra w LK

Lech Poznań jako mistrz Polski przystąpił do walki o Ligę Mistrzów. Kolejorz w 2. rundzie rozgromił islandzki Breidablik (8:1 w dwumeczu). Następnym rywalem podopiecznych Nielsa Frederiksena była Crvena Zvezda. Niestety, najlepsza ekipa Serbii okazała się zbyt mocna i wygrała 4:2 w dwumeczu. Lechici zaliczyli spadek do el. do Ligi Europy, ale w decydującym pojedynku nie sprostali KRC Genk (6:3) i zagrają w fazie ligowej LK.

Z jakimi drużynami Lech zmierzy się w LK? Rywalami poznaniaków będą: Rapid Wiedeń, Rayo Vallecano, Mainz, Lincoln Red Imps, Lausanne-Sport, Sigma Ołomuniec

Lech Poznań – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

  • Rapid Wiedeń – dom
  • Rayo Vallecano wyjazd
  • Mainz – dom
  • Lincoln Red Imps – wyjazd
  • Lausanne-Sport – dom
  • Sigma Ołomuniec – wyjazd

Liga Konferencji 2025/26 – terminarz:

  • faza ligowa, 1. mecz: 2 października
  • faza ligowa, 2. mecz: 23 października
  • faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
  • faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
  • faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
  • faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia
  • faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
  • 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
  • 1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
  • 1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026
  • Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

