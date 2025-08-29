Lech Poznań sezonie 2025/26 będzie występował w Lidze Konferencji. Podczas ceremonii losowania, która odbyła się w Monako, Kolejorz poznał rywali w fazie ligowej.

Tomas Sisk/ PressFocus Na zdjęciu: KRC Genk - Lech Poznań

Lech wie, z kim zagra w LK

Lech Poznań jako mistrz Polski przystąpił do walki o Ligę Mistrzów. Kolejorz w 2. rundzie rozgromił islandzki Breidablik (8:1 w dwumeczu). Następnym rywalem podopiecznych Nielsa Frederiksena była Crvena Zvezda. Niestety, najlepsza ekipa Serbii okazała się zbyt mocna i wygrała 4:2 w dwumeczu. Lechici zaliczyli spadek do el. do Ligi Europy, ale w decydującym pojedynku nie sprostali KRC Genk (6:3) i zagrają w fazie ligowej LK.

Z jakimi drużynami Lech zmierzy się w LK? Rywalami poznaniaków będą: Rapid Wiedeń, Rayo Vallecano, Mainz, Lincoln Red Imps, Lausanne-Sport, Sigma Ołomuniec

Lech Poznań – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

Rapid Wiedeń – dom

Rayo Vallecano wyjazd

Mainz – dom

Lincoln Red Imps – wyjazd

Lausanne-Sport – dom

Sigma Ołomuniec – wyjazd

Liga Konferencji 2025/26 – terminarz: