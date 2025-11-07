Wybuch złości trenera Lecha w meczu z Rayo! „Nigdy czegoś takiego nie widziałem”

Lech Poznań w czwartek kolejny raz nie popisał się w Lidze Konferencji. Kolejorz przegrał z Rayo Vallecano (2:3). Po spotkaniu wściekłości nie ukrywał trener mistrzów Polski.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen po spotkaniu Rayo Vallecano – Lech Poznań

Lech Poznań w tej kampanii jest bezkompromisowy w Lidze Konferencji. Kolejorz wygrał raz i dwukrotnie przegrał. W czwartkowy wieczór mistrzowie Polski po pierwszej połowie prowadzili 2:0. W drugiej połowie poznaniacy dali sobie jednak strzelić trzy gole, co skutkowało kolejną porażką na europejskiej scenie. Po meczu szkoleniowiec Kolejorza odniósł się do zmian w składzie przeprowadzonych w drugiej odsłonie oraz do żółtej kartki, którą ujrzał.

– Muszę powiedzieć: nie wiem, co się tam wydarzyło, ale rozumiem, dlaczego dostałem żółtą kartkę, bo byłem bardzo, bardzo zły – powiedział Niels Frederiksen na pomeczowej konferencji prasowej opublikowanej przez Lech TV.

– Powodem mojej złości było to, że próbowaliśmy dokonać zmian: raz – nie pozwolili, drugi raz – nie pozwolili, trzeci raz i nadal nie przyjęli zmian. A potem, przy czwartej przerwie po naszej kolejnej prośbie, w końcu je zaakceptowali. Nigdy, przenigdy czegoś takiego nie widziałem – wyjaśnił Duńczyk.

Duńczyk ponadto odniósł się do zmiany związanej z wejściem na boisko Roberta Gumnego.

– Zawsze można o tym dyskutować, ale to była zmiana taktyczna. Oczywiście, kiedy wprowadzasz Kornela Lismana na boisko, a potem 15 minut później go zdejmujesz. Nie wygląda to dobrze, ale to nie była jego wina. To była decyzja taktyczna. Zespół zawsze będzie ważniejszy niż poszczególni zawodnicy, tak to już jest. Postanowiliśmy przejść na piątkę obrońców i to był powód – zaznaczył trener Lecha.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę ekipa z Poznania rozegra ostatnie spotkanie przed reprezentacyjną przerwą. Lech zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

