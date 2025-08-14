Jagiellonia Białystok zapewniła sobie awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Drużyna Adriana Siemieńca w rewanżowym starciu z Silkeborgiem zremisowała 2:2.

PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Pozo oraz Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok lepsza od Silkeborga

W czwartkowy wieczór Jagiellonia Białystok rywalizowała w rewanżowy meczu z Silkeborgiem w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia przed rozpoczęciem spotkania była w uprzywilejowanej sytuacji. Pierwsze starcie zakończyła się triumfem drużyny Adriana Siemieńca rezultatem 1:0. Bohaterem rywalizacji został wówczas Bernardo Vital, autorem zwycięskiego trafienia.

Od pierwszych minut spotkania swoją przewagę zaznaczyła Jagiellonia Białystok. To ekipa prowadzona przez Adriana Siemieńca była lepszym zespołem, który tworzył groźniejsze i ciekawsze sytuacje. W 29. minucie Duma Podlasia objęła prowadzenie za sprawą Jesusa Imaza.

JESUS IMAZ OTWORZYŁ WYNIK SPOTKANIA ⚽🎯



— Polsat Sport (@polsatsport) August 14, 2025

Radość Dumy Podlasia trwała ciągiem. Chwile później na tablicy wyników było już 2:0. A na listę strzelców wpisał się, po raz drugi, Jesus Imaz. Trybuny przy Jurowieckiej bardzo długo celebrowały dublet kapitana. Silkeborg nie zdołał odpowiedzieć na dwa mocne ciosy Dumy Podlasia i to właśnie ona schodziła na przerwę z dwubramkową przewagą.

JESUS IMAZ PO RAZ DRUGI! 🤯



— Polsat Sport (@polsatsport) August 14, 2025

W drugiej odsłonie Jagiellonia Białystok oddała inicjatywę. Silkeborg był aktywniejszy zespołem. Duńczycy jednak nie potrafili zaskoczyć dobrze dysponowaną defensywę z województwa podlaskiego. W samej końcówce polski zespół stracił gola. A do siatki trafił Sofus Berger. W doliczonym czasie gry Silkeborg doprowadził do wyrównania za sprawą Jens Martina Gammelby. Ostatecznie mecz zakończył się remisem i to drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca zapewniła sobie awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Teraz przed Jagiellonią Białystok zdecydowanie cięższe wyzwanie. Ekipa z PKO Ekstraklasy zmierzy się w kolejnej rundzie z Dinamo Tiraną, które okazało się lepsze od Hajduka Split.

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF 2:2 (3:2 w dwumeczu)

Imaz (29′, 36′) – Berger (87′), Gammelby (90+4′)