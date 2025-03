fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia ma problemy. Kluczowi zawodnicy mogą nie zagrać

Jagiellonia Białystok od startu rundy wiosennej ma bardzo napięty terminarz i musi rozgrywa mecze co trzy dni. W 1/16 finału Ligi Konferencji rozprawiła się z Backą Topolą, a już w najbliższy czwartek zagra przeciwko Cercle Brugge. Ta drużyna jest dobrze znana polskim kibicom, bowiem na początku sezonu pokonała w eliminacjach Wisłę Kraków.

Mistrzowie Polski przygotowują się do hitowego meczu przy sporych trudnościach. Adrian Siemieniec po wygranej z GKS-em Katowice ujawnił, że od tygodnia w drużynie panują problemy zdrowotne. Przeciwko Legii Warszawa w Pucharze Polski nie wszyscy zawodnicy byli w pełni sił, a w niedzielnym meczu Ekstraklasy zabrakło Kristoffera Hansena oraz Joao Moutinho.

Obaj piłkarze są ważnymi postaciami Jagiellonii. Siemieniec liczy, że będą dostępni w starciu z Cercle Brugge, ale na ma co do tego pewności.

– Już po meczu w Krakowie mieliśmy aż 9 zawodników chorych, w meczu z Legią wielu z nich grało w niepełnym zdrowiu. (…) Jesteśmy cały czas w jednej grupie, gramy w takich warunkach, są duże amplitudy temperatur, a jak jesteśmy osłabieni, to bakterie potrafią zrobić swoje. Robimy, co możemy. Cieszę się, że jest coraz lepiej. Liczę, że Moutinho i Hansen będą do gry w czwartek, ale nie mamy wiele czasu – przekazał Siemieniec, cytowany przez portal Sport.pl.

Mimo trudnej sytuacji, Jagiellonia radzi sobie bardzo dobrze. W dwóch ostatnich ligowych meczach zdobyła cztery punkty, a z Pucharu Polski odpadła po niezłym występie.