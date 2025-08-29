Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Z kim zagra Jagiellonia w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. W piątek (29 sierpnia) odbyła się ceremonia losowania. Duma Podlasia była losowana z trzeciego środkowego koszyka, a więc czysto teoretycznie otrzymała dwóch silniejszych rywali, jednego na swoim poziomie i dwóch słabszych.

W fazie ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zmierzy się z następującymi ekipami: Rayo Vallecano (D), AZ Alkmaar (W), KuPS Kuopio (D), Strasbourg (W), Hamrun Spartans (D), Skhendija (W).

Czy Jagiellonia awansuje do kolejnej rundy? Tak

Nie Tak 88%

Nie 13% 24+ Votes

Terminarz Ligi Konferencji 2025/2026

Runda ligowa:

faza ligowa, 1. mecz: 2 października

faza ligowa, 2. mecz: 23 października

faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada

faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada

faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia

faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia

Runda play-off: