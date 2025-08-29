Jagiellonia poznała rywali w Lidze Konferencji! Trudne zadanie?

13:48, 29. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji. W piątkowe popołudnie drużyna Adriana Siemieńca poznała swoich rywali.

Adrian Siemieniec
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Z kim zagra Jagiellonia w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. W piątek (29 sierpnia) odbyła się ceremonia losowania. Duma Podlasia była losowana z trzeciego środkowego koszyka, a więc czysto teoretycznie otrzymała dwóch silniejszych rywali, jednego na swoim poziomie i dwóch słabszych.

W fazie ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zmierzy się z następującymi ekipami: Rayo Vallecano (D), AZ Alkmaar (W), KuPS Kuopio (D), Strasbourg (W), Hamrun Spartans (D), Skhendija (W).

Terminarz Ligi Konferencji 2025/2026

Runda ligowa:

  • faza ligowa, 1. mecz: 2 października
  • faza ligowa, 2. mecz: 23 października
  • faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
  • faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
  • faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
  • faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia

Runda play-off:

  • faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
  • 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
  • 1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
  • 1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026
  • Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

