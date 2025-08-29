Z kim zagra Jagiellonia w Lidze Konferencji?
Jagiellonia Białystok poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. W piątek (29 sierpnia) odbyła się ceremonia losowania. Duma Podlasia była losowana z trzeciego środkowego koszyka, a więc czysto teoretycznie otrzymała dwóch silniejszych rywali, jednego na swoim poziomie i dwóch słabszych.
W fazie ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zmierzy się z następującymi ekipami: Rayo Vallecano (D), AZ Alkmaar (W), KuPS Kuopio (D), Strasbourg (W), Hamrun Spartans (D), Skhendija (W).
Czy Jagiellonia awansuje do kolejnej rundy?
- Tak 88%
- Nie 13%
24+ Votes
Terminarz Ligi Konferencji 2025/2026
Runda ligowa:
- faza ligowa, 1. mecz: 2 października
- faza ligowa, 2. mecz: 23 października
- faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
- faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
- faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
- faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia
Runda play-off:
- faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
- 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
- 1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
- 1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026
- Finał: 27 maja 2026 w Lipsku