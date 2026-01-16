Jagiellonia Białystok i Lech Poznań to ekipy, które będą reprezentować Polskę w fazie play-off Ligi Konferencji. W piątek w Nyonie o godzinie 13:00 odbędzie się losowanie par. Znani są potencjalni rywale drużyn.

Jagiellonia Białystok i Lech Poznań poznają dzisiaj swoich rywali

Jagiellonia Białystok i Lech Poznań zaprezentowały się w rundzie jesiennej na tyle solidnie w fazie zasadniczej Ligi Konferencji, że obu ekipom będzie dane grać w tych rozgrywkach także w pierwszym kwartale 2026 roku. W piątek 16 stycznia, przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy poznają swoich przeciwników w kolejnej fazie rozgrywek, której stawką będzie awans do 1/8 finału. Już wcześniej do tego etapu rywalizacji zakwalifikował się Raków Częstochowa.

Znani są natomiast potencjalni przeciwnicy Jagiellonii i Lecha. Ekipa z Białegostoku może trafić dzisiaj na Fiorentinę lub HNK Rijekę. Z kolei nieco łatwiejsze wyzwanie może czekać Kolejorza. Drużyna z Poznania może zmierzyć się z kimś z dwójki KuPS Kuopio / Shkendija Tetowo.

Spotkania w ramach fazy play-off Ligi Konferencji odbędą się 19 i 26 lutego. Losowanie drabinki dalszej części rozgrywek zaplanowano natomiast na 27 lutego. Finał Ligi Konferencji odbędzie się w tym roku w Lipsku, na Red Bull Arenie. Mecz zaplanowano na 27 maja.

W poprzedniej kampanii najlepszą drużyną w Lidze Konferencji została Chelsea. Londyńska ekipa w finale pokonała Real Betis (4:1). Rywalizacja odbyła się w Polsce, na Tarczyński Arenie. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek uznano Isco, a najlepszym graczem młodego pokolenia wybrano Tobiasa Gulliksena.