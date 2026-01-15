GKS Katowice wysłał ważny sygnał rywalom. Decyzja zapadła

GKS Katowice w drugiej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie stoczy trudną walkę o utrzymanie. Tymczasem biuro prasowe śląskiego klubu przekazało dobrą wiadomość dla kibiców.

fot. SFSI / Alamy Na zdjęciu: Adam Zrelak

Adam Zrelak przedłużył kontrakt z GieKSą

GKS Katowice aktualnie plasuje się w strefie spadkowej, mając na swoim koncie tylko 20 punktów. Dokładnie taki sam dorobek ma Widzew Łódź, który jednak zajmuje obecnie bezpieczną lokatę. Ogólnie aż cztery zespoły mają w tej chwili bilans punktowy na poziomie 20 oczek. Tymczasem w czwartek 15 stycznia klub z Katowic poinformował o przedłużeniu umowy ze swoim napastnikiem.

„Informujemy, że Adam Zrelak związał się z GKS-em Katowice nowym kontraktem. Obecna umowa obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia” – przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej katowickiego klubu.

31-letni piłkarz trafił do zespołu z Katowic na zasadzie wolnego transferu z Warty Poznań w lipcu 2024 roku. Wcześniej bronił barw między innymi takich drużyn jak Nurnberg, Jablonec czy Slovan Bratysława.

W tym sezonie Zrelak wystąpił jak na razie w 12 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył również dwie asysty. Na boisku spędził jednak tylko 723 minuty. Słowacki napastnik ma także na swoim koncie występy w drużynie narodowej. Zaliczył dziewięć meczów w reprezentacji Słowacji.

GieKSa aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Do ligowego grania katowiczanie wrócą 30 lipca. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Zagłębiem Lubin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.