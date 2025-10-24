Jagiellonia dobrze się pokazała. Siemieniec powiedział o tym wprost

07:54, 24. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Jagiellonia zremisowała wczoraj w meczu 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy z zespołem francuskiego RC Strasbourg. Po meczu zadowolony z gry zdawał się trener Adrian Siemieniec.

Adrian Siemieniec
Adrian Siemieniec

Jagiellonia zadowolona po meczu z czołowym zespołem Ligue 1

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i właściwie można powiedzieć, że piłkarze Adriana Siemieńca są w doskonałej formy. Wszystko bowiem przez fakt, że ich ostatnia porażka to mecz pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy, który odbył się jeszcze w środku wakacji. Od tamtego momentu, białostoczanie albo wygrywają, albo remisują. Nic więc dziwnego, że zbierają doskonałe recenzje.

Dotyczy to oczywiście nie tylko spotkań PKO Ekstraklasy, ale i Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia we wczorajszym meczu przeciwko zespołowi RC Strasbourg zanotowała wynik 1:1, choć na boisku czołowej drużyny ligi francuskiej nawet prowadziła. To i tak jednak dobry rezultat, patrząc choćby na kompromitację Lecha Poznań. Niemniej po meczu w Strasbourgu zadowolony z gry i przebiegu zdawał się być trener Adrian Siemieniec.

Uważam, że wieloma fragmentami był to mecz wyrównany, czasem nawet byliśmy zespołem lepszym, czasem lepszy był Strasbourg. Końcówka była zdecydowanie dla gospodarzy, ale wielkie gratulacje dla drużyny, że potrafiliśmy się wybronić – powiedział trener Adrian Siemieniec na konferencji prasowej po meczu cytowany przez Jakuba Seweryna na platformie X.

Prowadziliśmy na wyjeździe, ale biorąc pod uwagę, jak ten mecz wyglądał, remis jest sprawiedliwy, nie ma co wariować. Rywal to trzeci zespół Ligue 1, który wydał 110 mln euro w tym okienku na transfery. Widzimy te różnice, zmierzyliśmy się z drużyną wysokiej klasy – dodał.

