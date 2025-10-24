Jagiellonia dobrze się pokazała. Siemieniec powiedział o tym wprost

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia zadowolona po meczu z czołowym zespołem Ligue 1

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i właściwie można powiedzieć, że piłkarze Adriana Siemieńca są w doskonałej formy. Wszystko bowiem przez fakt, że ich ostatnia porażka to mecz pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy, który odbył się jeszcze w środku wakacji. Od tamtego momentu, białostoczanie albo wygrywają, albo remisują. Nic więc dziwnego, że zbierają doskonałe recenzje.

Dotyczy to oczywiście nie tylko spotkań PKO Ekstraklasy, ale i Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia we wczorajszym meczu przeciwko zespołowi RC Strasbourg zanotowała wynik 1:1, choć na boisku czołowej drużyny ligi francuskiej nawet prowadziła. To i tak jednak dobry rezultat, patrząc choćby na kompromitację Lecha Poznań. Niemniej po meczu w Strasbourgu zadowolony z gry i przebiegu zdawał się być trener Adrian Siemieniec.

– Uważam, że wieloma fragmentami był to mecz wyrównany, czasem nawet byliśmy zespołem lepszym, czasem lepszy był Strasbourg. Końcówka była zdecydowanie dla gospodarzy, ale wielkie gratulacje dla drużyny, że potrafiliśmy się wybronić – powiedział trener Adrian Siemieniec na konferencji prasowej po meczu cytowany przez Jakuba Seweryna na platformie X.

– Prowadziliśmy na wyjeździe, ale biorąc pod uwagę, jak ten mecz wyglądał, remis jest sprawiedliwy, nie ma co wariować. Rywal to trzeci zespół Ligue 1, który wydał 110 mln euro w tym okienku na transfery. Widzimy te różnice, zmierzyliśmy się z drużyną wysokiej klasy – dodał.

Zobacz także: Kompromitacja Lecha Poznań! Niespodziewana porażka na Gibraltarze [WIDEO]