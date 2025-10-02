Jagiellonia Białystok rozpoczyna zmagania w kolejnej edycji Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem drużyny Adriana Siemieńca będą Hamrun Spartans. Oto przewidywany skład na to spotkanie.

Adrian Siemieniec (Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok)

Jagiellonia – Hamrun: tak zagra ćwierćfinalista LK

Hamrun Spartans, Strasbourg, Skhendija, KuPS Kuopio, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar – z takimi drużynami Jagiellonia Białystok zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pierwszym przeciwnikiem trzeciej ekipy poprzedniego sezonu Ekstraklasy będzie mistrz Malty. Podopieczni Adriana Siemieńca są zdecydowanymi faworytami tego pojedynku.

W jakim składzie zagra Jagiellonia? Białostoczanie nie zamierzają lekceważyć rywali, dlatego niemal na pewno przystąpią do tego starcia w najmocniejszym możliwym zestawieniu. Na konferencji prasowej trener gospodarzy przyznał, że wszyscy zawodnicy są do jego dyspozycji. Oczywiście oprócz Kamila Jóźwiaka i Andy’ego Pelmarda, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.

Jedenastka ćwierćfinalistów poprzedniej edycji LK doczeka się trzech zmian. Zabraknie wspomnianych Jóźwiaka i Pelmarda, a od pierwszych minut wystapią Dawid Drachal i Bernardo Vital. Na prawej obronie zamelduje się Norbert Wojtuszek.

Jagiellonia – Hamrun: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinović, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik – Taras Romanczuk, Jesus Imaz, Dawid Drachal – Alex Pozo, Afimico Pululu, Oskar Pietuszewski

Hamrun Spartans: Henry Bonello – Rafael Compri, Emerson, Ognjen Bjelicić, Ryan Camenzuli – Joseph Mbong, Viincenzo Polito, Ederson, Domantas Simkus – Serigne Thioune, N’Dri Koffi