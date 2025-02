Jagiellonia z kłopotami do przerwy. Cios za ciosem [WIDEO]

Jagiellonia Białystok walczy o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Do przerwy remisuje na wyjeździe z TSC 1-1. Gola dla mistrza Polski zdobył Jesus Imaz.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Miki Villar (z prawej)

Jagiellonia remisuje do przerwy. Rywal stwarza problemy

Jagiellonia Białystok do samego końca liczyła na miejsce w pierwszej ósemce i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Ostatecznie zakończyła fazę ligową na dziewiątej lokacie, więc musi przebrnąć przez fazę 1/16 finału. Trafiła na TSC Backa Topola, z którą Legia Warszawa zwyciężyła jesienią aż 3-0. Mistrzowie Polski przystąpili do tej rywalizacji jako wielki faworyt.

Czwartkowy mecz nie układa się jednak po myśli Jagiellonii, która nie potrafiła przejąć kontroli nad boiskowymi wydarzeniami. W pierwszej odsłonie jej gra była chaotyczna, a gospodarze skupiali się na kontratakach. Kilka razy skutecznie zaskoczyli swoich rywali, lecz dobrymi interwencjami popisywał się Norbert Wojtuszek.

W 28. minucie TSC Backa Topola objęła sensacyjne prowadzenie. Znakomitym uderzeniem zza pola karnego popisał się Vieljeux Mboungou. Gospodarze nie cieszyli się z tego gola zbyt długo, bowiem już trzy minuty później Jagiellonia wyrównała. Jesus Imaz znakomicie odnalazł się po błędzie defensywy przeciwnika i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Dzieje się w meczu TSC Backa Topola – Jagiellonia Białystok! 💥



Najpierw gol dla gospodarzy, a po chwili błyskawiczna odpowiedź @Jagiellonia1920 Jesus Imaz i jest remis! 🔝



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/C7zswFXcDI — Polsat Sport (@polsatsport) February 13, 2025

Jeszcze przed przerwą Jagiellonia mogła strzelić drugiego gola, ale w polu karnym brakowało jej piłkarzom odpowiedniej decyzyjności. Zawodnicy zeszli do szatni przy remisie 1-1, co nie jest wynikiem, który może satysfakcjonować polskiego przedstawiciela.