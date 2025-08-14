Jagiellonia Białystok jest w dobrej sytuacji przed rewanżem z Silkeborgiem w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Pierwszy mecz zakończył się ich triumfem 1:0. Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok – Silkeborg: oficjalne składy

W czwartkowy wieczór Jagiellonia Białystok stanie przed szansą awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia przed własną publicznością podejmie Silkeborg. Podopieczni Adriana Siemieńca w pierwszym spotkaniu pokonali duński zespół rezultatem 1:0. A bohaterem rywalizacji wówczas został Bernardo Vital, autorem zwycięskiego trafienia.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki. W składzie Jagiellonii Białystok w ofensywie wystąpią Jesus Imaz oraz Dimitris Rallis. W bramce oczywiście wystąpi Sławomir Abramowicz. W ekipie Silkeborgu zobaczymy w ataku Tonniego Adamsena.

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Drachal, Romanczuk, Pozo – Pietuszewski, Rallis, Imaz

Silkeborg IF: N. Larsen – Nielsen, Busch, Gammelby, Montano – M. Larsen, Mattsson, Al Hajj – McCowatt, Bakiz – Adamsen

Zwycięzcę tego dwumeczu w kolejnej, finałowej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy czeka zdecydowanie trudniejsze zadania. Wygrany zmierzy się z lepszym zespołem z rywalizacji Hajduk Split – Dinamo Tirana. W pierwszym meczu między tymi zespołami padł wynik 2:1 dla chorwackiego zespołu.