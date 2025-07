Jagiellonia z awansem. Z kim zagra w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji?

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Silkeborg w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji

W czwartkowy wieczór Jagiellonia Białystok przed własną publicznością rywalizowała z FK Novi Pazar w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia była w uprzywilejowanej sytuacji przed pierwszym gwizdkiem. Rywalizacja w Serbii zakończyła się bowiem triumfem podopiecznych Adriana Siemieńca rezultatem 2:1.

Kibice zgromadzeni na obiekcie przy ulicy Słonecznej i przed ekranami telewizorów na emocje musieli poczekać do drugich 45. minut. Pierwsza odsłona rywalizacja nie stała na wysokim poziomie i przede wszystkim nie przyniosła trafień. W drugiej odsłonie Jagiellonia Białystok szybko zabrała się do pracy. Już w 50. minucie na listę strzelców wpisał się Afimico Pululu. Kilkanaście minut później 26-letni napastnik miał ustrzelony już dublet. FK Novi Pazar było stać jedynie w końcówce meczu na honorowe trafienie. Starcie zatem zakończyło trafienie Tarasa Romanczuka na 3:1 i to ostatecznie Duma Podlasia awansowała do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Jagiellonia Białystok po końcowym gwizdku musiała czekać, aby poznać rywala w kolejnej fazie. Ostatecznie polski zespół zagra z Silkeborgiem, który wyeliminował po dogrywce Akureyri.

Pierwsze spotkanie w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędzie się już w kolejny czwartek (7 sierpnia). Rewanż natomiast drużyny zagrają tydzień później (14 sierpnia).