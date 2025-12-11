Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano to spotkanie 5. kolejki Ligi Konferencji. Znamy przewidywane składy na mecz ekipy z Ekstraklasy z drużyną z La Liga.

Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: tak zagrają gospodarze?

Po czterech starciach Jagiellonia Białystok ma na koncie osiem punktów i zajmuje 9. lokatę w tabeli Ligi Konferencji. Natomiast Rayo Vallecano wywalczyło siedem oczek i plasuje się na 12. pozycji. Gospodarze jeszcze nie przegrali, natomiast Franjirrojos zaliczyli już jedną porażkę w tej edycji.

Podopieczni Adriana Siemieńca w poprzedniej kolejce LK pokonali 1:0 Kuopion Palloseura. Jednak na krajowym podwórku notują serię trzech meczów bez zwycięstwa. Rayo w La Liga nie wygrało żadnego z czterech ostatnich pojedynków, a w poprzednim meczu w Europie nie poradziło sobie ze Slovanem Bratysława (1:2).

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Lozano, Flach – Pozo, Imaz, Mazurek – Pululu

Rayo Vallecano: Batalla – Chaverria, Mendy, Lejeune, Ratiu – Lopez, Valentin – Perez, Palazon, de Frutos – Camello