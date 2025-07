fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia poznała kolejnego rywala. Najpierw musi awansować

Jagiellonia Białystok po letniej rewolucji kadrowej jest sporą zagadką. Pożegnała chociażby Mateusza Skrzypczaka, Jarosława Kubickiego, Joao Moutinho czy Darko Czurlinowa, sprowadzając w ich miejsce ciekawych, aczkolwiek niezweryfikowanych w polskich warunkach zawodników. Przed Adrianem Siemieńcem trudne wyzwanie, aby wkomponować nowe nabytki i skutecznie rywalizować na trzech frontach. W ten czwartek Jagiellonia rozpoczyna zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji. Jej rywalem w drugiej rundzie jest serbski Novi Pazar, z którym najpierw zagra na wyjeździe.

Będzie to dla Jagiellonii okazja do rehabilitacji, bowiem inauguracja rozgrywek Ekstraklasy kompletnie nie poszła po jej myśli. Do Białegostoku przyjechała Termalica, która przejechała się po faworycie, wygrywając aż 4-0.

W poniedziałek Jagiellonia poznała rywala, z którym zmierzy się w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji, jeśli tylko ogra Novi Pazar. W przypadku awansu, zagra z wygranym dwumeczu Silkeborg – KA Akureyri. Faworytem tej pary są oczywiście Duńczycy.

Pierwszy mecz Jagiellonii w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji odbyłby się 7 sierpnia na wyjeździe, a rewanż 14 sierpnia w Białymstoku.