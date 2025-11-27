Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór podejmowała fiński KuPS w rozgrywkach Ligi Konferencji. Rywalizacja w stolicy Podlasia zakończyła skromnym zwycięstwem gospodarzy. Bohaterem meczu został Afimico Pululu.

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu oraz Pa Konate

Jagiellonia Białystok pokonała KuPS

W czwartek swoje spotkania w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy rozgrywały polskie zespoły. Jagiellonia Białystok w wieczornym meczu mierzyła się przed własną publicznością z Kuopion Palloseura. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem byli podopieczni Adriana Siemieńca. Jednak Finowie nie zamierzali tak łatwo sprzedać skóry w stolicy Podlasia.

Od pierwszych minut rywalizacji swoją przewagę zaznaczyła Jagiellonia Białystok. Gospodarze częściej operowali z piłką przy nodze i tworzyli przy tym więcej okazji bramkowych. Zespół KuPS był kompletnie zepchnięty do defensywy. Finalnie jednak Duma Podlasia nie zdołała zadać rywalowi konkretnego ciosu. Zespoły schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Na początku drugiej połowy kibice zgromadzeni na arenie w Białymstoku wreszcie mogli cieszyć się z prowadzenia. W 51. minucie Afimico Pululu wpisał się na listę strzelców. Napastnik Jagiellonii wykorzystał zamieszanie w polu karnym i przy pomocy rywala wpakował futbolówkę do bramki

𝐀𝐅𝐈𝐌𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐔𝐋𝐔𝐋𝐔 🔥



Jagiellonia Białystok prowadzi w meczu z KuPS Kuopio❗️



📺 Polsat Sport 2 | Polsat Sport Premium 2

📲Polsat Box Go#UECL | @Jagiellonia1920 pic.twitter.com/emKAOurlbZ — Polsat Sport (@polsatsport) November 27, 2025

W kolejnych minutach podopieczni Adriana Siemieńca byli zdecydowanie bliżej podwyższenia rezultatu niż fiński zespół do doprowadzenia do remisu. Tego dnia jednak mocno szwankowała skuteczność polskiego zespołu. Miejscowi kibice liczyli na kolejne gole, ale rywalizacja finalnie zakończyła się skromnym triumfem 1:0.

Jagiellonia Białystok już w najbliższą niedzielę wybierze się do Lubina na mecz z Zagłębiem. Początek spotkania z udziałem Dumy Podlasia o godzinie 17:30.

Jagiellonia Białystok – KuPS 1:0

Pululu (51′)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.