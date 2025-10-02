Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór podejmowała Hamrun Spartans w Lidze Konferencji Europy. Mecz ułożył się po myśli polskiego zespołu, który zwyciężył rezultatem 1:0.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok pokonała Hamrun Spartans

Czwartek to dzień, w którym zmagania w Lidze Konferencji Europy rozpoczęły polskie zespoły. W jednym z meczów obejrzeliśmy w akcji Jagiellonię Białystok. Tego dnia przedstawiciel PKO Ekstraklasy mierzył się przed własną publicznością z maltańskim Hamrunem Spartans. Była to historyczna rywalizacja, ponieważ zespoły nigdy wcześniej nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie.

Pierwsza odsłona rywalizacji w Białymstoku była zdecydowanie poniżej oczekiwań. Jagiellonia ewidentnie się męczyła i nie mogła znaleźć sposobu na rywala. Między drużynami była jednak ogromna różnica klas, przez co podopieczni Adriana Siemieńca w pełni dominowali nad Hamrunem Spartans. W pierwszych 45. minutach jednak nie obejrzeliśmy goli i zespoły schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

W drugiej odsłony wreszcie zobaczyliśmy konkrety. W 57. minucie Jagiellonia Białystok objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się niezawodny Jesus Imaz.

Chwilę później sytuacja maltańczyków była już bardzo słaba. Goście zaczęli grać w osłabieniu, po tym jak czerwonym kartonikiem ukarany został Joseph Mbong. Do końca meczu Duma Podlasia utrzymywała przewagę, ale finalnie nie udało jej się strzelić kolejnego gola. Rywalizacja zakończyła się skromnym zwycięstwem przedstawiciela PKO Ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok w najbliższym meczu zmierzy się w lidze z Koroną Kielce. W kolejnym meczu Ligi Konferencji Europy podopieczni Adriana Siemieńca natomiast podejmą RC Strasbourg.

Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans 1:0

Imaz (57′)